Risk-off trotz Tech-Rally: Was der gettex-Risk-Indikator aktuell zeigt

Während Technologiewerte die Wall Street nach oben treiben, ist der gettex US Long Term Risk Indicator knapp in den negativen Bereich gefallen. Die Divergenz signalisiert wachsende Vorsicht, aber noch keinen ausgeprägten Rückzug aus dem Risiko.

Die Stimmung am US-Aktienmarkt ist widersprüchlich. Auf der einen Seite sorgen starke Quartalszahlen und neue Zuversicht rund um künstliche Intelligenz für steigende Kurse. Auf der anderen Seite belasten hohe Zinsen, geopolitische Unsicherheit und Zweifel an der Rentabilität milliardenschwerer KI-Investitionen.

Diese Spannung spiegelt der gettex US Long Term Risk Indicator wider. Der Indikator mit der ISIN DE000GTX4RK7 ist auf −0,0212 Punkte gefallen und wird von gettex als „negativer Trend“ eingestuft. Damit hat das Stimmungsbarometer die Nullmarke unterschritten und ist von Risk-on in ein leichtes Risk-off-Regime gewechselt.

Das Signal steht zunächst für zunehmende Vorsicht. Von ausgeprägter Risikoaversion oder Panik kann angesichts des geringen Abstands zur Nullmarke noch keine Rede sein. Entscheidend ist nun, ob sich der Indikator unter null festsetzt oder rasch wieder in den positiven Bereich zurückkehrt.

Divergenz zum Aktienmarkt

Bemerkenswert ist die Entwicklung, weil die großen US-Indizes zuletzt deutlich zulegten. Am 30. Juli stieg der S&P 500 um 1,66 Prozent, der Nasdaq gewann 2,78 Prozent. Vor allem Microsoft und Halbleiterwerte trieben den Markt nach oben. Gleichzeitig fiel der VIX am Morgen des 31. Juli auf 16,73 Punkte und signalisierte damit einen vergleichsweise moderaten Absicherungsbedarf.

Der negative gettex-Wert läuft dieser freundlichen Kursentwicklung entgegen. Eine mögliche Erklärung: Anleger nutzen die Rally verstärkt zur Absicherung oder gehen bei einzelnen Titeln Short-Positionen ein. Der Indikator kombiniert den gettex-Orderflow mit Momentum und Volatilität des US-Markts. Er kann deshalb bereits Vorsicht anzeigen, obwohl die Leitindizes noch steigen.

Zinsen bleiben der Gegenwind

Für Zurückhaltung sorgt weiterhin die US-Geldpolitik. Die Federal Reserve beließ ihren Leitzinskorridor bei 3,50 bis 3,75 Prozent. Drei Mitglieder stimmten sogar für eine Erhöhung um 25 Basispunkte. Als Belastungsfaktoren nannte die Notenbank die weiterhin erhöhte Inflation, höhere Energiepreise und die Unsicherheit durch den Nahostkonflikt.