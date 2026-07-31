Schaeffler kappt Mittelfristziele - Maue Aussichten bei E-Autos belasten Aktie

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 32.250 auf Ariva Indikation (31. Juli 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um -16,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,79 %.

Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 6,55 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +40,06 %/+12,04 % bedeutet.