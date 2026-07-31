Fuchs schwächer nach endgültigen Zahlen - Fabrikbrand

Wie der Schmierstoffhersteller am Freitagvormittag bekanntgab, wurde ein Produktionswerk eines Gemeinschaftsunternehmens von Fuchs in Saudi-Arabien bei einem Brand schwer beschädigt.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Fuchs SE haben am Freitag nach der Veröffentlichung endgültiger Quartalszahlen und anfangs unklarer Richtung letztlich den Weg nach unten eingeschlagen. Zuletzt verloren sie 1,8 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die jüngst erhöhte Prognose für das operative Ergebnis in diesem Jahr bestätigte Fuchs am Freitag. Die Analysten von JPMorgan wiesen jedoch darauf hin, dass Fuchs noch keine Details bekanntgegeben habe zur Geschäftsentwicklung im frühen dritten Quartal oder zur gegenwärtigen Auftragslage./ajx/mis

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur FUCHS Pref Aktie Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,11 % und einem Kurs von 40,50 auf Tradegate (31. Juli 2026, 11:20 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der FUCHS Pref Aktie um +5,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,20 %. Die Marktkapitalisierung von FUCHS Pref bezifferte sich zuletzt auf 2,65 Mrd.. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von +1,54 %/+26,30 % bedeutet.





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