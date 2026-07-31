WARBURG RESEARCH stuft Redcare Pharmacy auf 'Positiv'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Redcare Pharmacy nach Zahlen für das zweite Quartal von 115 auf 116 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dabei seien die Erwartungen für die bereinigte operative Marge (Ebitda-Marge) deutlich übertroffen worden, schrieb Yannik Siering in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das habe aber an Kostenkontrolle gelegen und weniger als der Bruttomarge./rob/mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,75 % und einem Kurs von 63,75EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 11:31 Uhr) gehandelt.





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