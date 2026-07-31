BERNSTEIN RESEARCH stuft Kion auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kion von 65 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trotz des gesenkten Ziels bleibe er für den Gabelstaplerhersteller zuversichtlich gestimmt, schrieb Philippe Lorrain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen gehöre zu den Profiteuren langfristiger Trends wie Automatisierung, Digitalisierung etc. pp./rob/mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 21:43 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 21:43 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,29 % und einem Kurs von 38,60EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 11:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Philippe Lorrain

Analysiertes Unternehmen: Kion

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 58

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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