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    AKTIEN IM FOKUS

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    Rally bei Technologiewerten - KI-Fantasie aus USA und Asien

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Techwerte steigen deutlich nach US und Asien
    • Halbleiter und KI Titel führen Erholung der Märkte
    • Siltronic Upgrade und 300 mm Wafer Engpass erwartet
    AKTIEN IM FOKUS - Rally bei Technologiewerten - KI-Fantasie aus USA und Asien
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Beflügelt von sehr hohen Kursgewinnen im US-amerikanischen und asiatischen Technologiesektor haben die deutschen Tech-Werte am Freitag Fahrt aufgenommen. Vor allem Halbleitertitel und Aktien aus dem Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) beschleunigten ihre Erholung vom Vortag. Auch europaweit gehörten Papiere aus der Branche zu den größten Gewinnern.

    So stiegen die Anteilsscheine von Infineon mit einem Plus von 5,2 Prozent an die Spitze des Dax , gefolgt von Siemens Energy mit einem Anstieg von 2,6 Prozent.

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    Im MDax gehörten Aixtron , Siltronic und Suss Microtec mit Kursaufschlägen zwischen 5,1 und 7,2 Prozent zu den Top-Werten. Aixtron und Siltronic hatten am Vortag bereits ihre Resultate des zweiten Quartals vorgelegt und überzeugt.

    Siltronic stufte Deutsche Bank Research nun von "Hold" auf "Buy" hoch, bei einem von 72 auf 100 Euro angehoben Kursziel. Trotz des anhaltenden Nachfragerückgangs in den Mainstream-Kategorien der Wafer-Industrie gehe er davon aus, dass die Nachfragewelle durch agentische Künstliche Intelligenz die 300-mm-Wafer-Branche nun in eine Engpasssituation treiben wird, schrieb Robert Sanders. Damit liege die Verhandlungsmacht wieder fest in den Händen der Waferhersteller.

    Im SDax standen LPKF mit plus 4,2 Prozent ganz oben. Die Aktien von PVA Tepla legten um 2,8 Prozent zu.

    Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf starke Vorgaben aus den USA, wo auch Aktien mit KI-Bezug am Donnerstag deutlich gestiegen waren. Als Grund wurden vor allem die Quartalszahlen von Microsoft genannt und als gutes Omen für die Nachfrage in den Bereichen KI und Cloud gewertet. In Asien setzte sich die Tech-Rally am Freitag fort, wobei die südkoreanische Börse mit fast 18 Prozent Plus herausragte. Aber auch in Japan und Taiwan ging es deutlich nach oben.

    "Es verdichten sich Hinweise darauf, dass ein großer Teil der Kursverluste an der südkoreanischen Börse auf die Auflösung gehebelter Positionen von Privatanlegern und spekulativen Hedgefonds zurückzuführen ist", erklärte Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank die vorangegangene Korrektur, auf die nun eine starke Gegenbewegung erfolgt sei.

    Ob der Markt mittlerweile bereinigt und damit in der Lage sei, einen neuen Boden auszubilden, müsse sich erst noch zeigen. "Die Hoffnung wächst aber, dass KI-Aktien nun genügend Risiko eingepreist haben könnten, um langsam in eine Phase der Bodenbildung über die kommenden Wochen überzugehen", so Stanzl.

    Marktbeobachter Stephen Innes sprach vom großen Technologie-Neustart. Investoren hätten wochenlang ihr Engagement reduziert, Portfolios abgesichert und das Thema Künstliche Intelligenz neu bewertet. Zwar sei die KI-Debatte damit noch nicht beendet, aber die Ausgangslage des Marktes habe sich verändert, schrieb der Experte./edh/ajx/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,89 % und einem Kurs von 62,83 auf Tradegate (31. Juli 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +16,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,90 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 569,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 480,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +23,09 %/+64,12 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um erwartete Kursreaktionen auf den bevorstehenden Halbjahresbericht und die Telco; Diskussion über große Beteiligungen von JPMorgan, Goldman Sachs und Bank of America und daraus resultierende Bewertungs- und Kursrisiken; Kritik an AIXTRONs Fundamentaldaten und Historie mit starker Volatilität (von ~62€ auf ~35€) und Spekulationen über weiteres Absinken versus Hinweise auf starke Jahresperformance.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber AIXTRON eingestellt.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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