ROUNDUP
Schaeffler kappt Mittelfristziele - Maue Aussichten bei E-Autos
- Schaeffler kürzt 2028 Umsatz auf 24 bis 26 Mrd
- Aufträge für Elektroautoteile deutlich schwächer
- Aktie fiel 18 Prozent, freier Mittelzufluss 400–600 Mio
HEZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler streicht wegen der schlechten Lage in der Autoindustrie seine mittelfristigen Geschäftsziele zusammen. So dürfte im Jahr 2028 nur noch ein Umsatz von 24 bis 26 Milliarden Euro erzielt werden, teilte der MDax -Konzern am Freitag in Herzogenaurach mit. Bisher hatte Chef Klaus Rosenfeld eine Steigerung auf 27 bis 29 Milliarden Euro im Sinn. Vor allem in der Sparte mit Teilen für Elektroautos sind die Aufträge nicht so üppig, dass die Planungen aufrechterhalten werden können, die operative Gewinnschwelle wird in dem Bereich wohl ebenfalls nicht wie geplant erreicht. Die Aktie fiel kräftig um 18 Prozent.
Vergangenes Jahr hatte Schaeffler einen Erlös von 23,5 Milliarden Euro erzielt.
Die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern erwartet das Management 2028 im Konzern weiter zwischen 6,0 und 8,0 Prozent, auch beim bereinigten freien Mittelzufluss soll es bei den anvisierten 400 bis 600 Millionen Euro bleiben./men/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie
Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 32.247 auf Ariva Indikation (31. Juli 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um -16,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,79 %.
Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 6,62 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +42,65 %/+14,12 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Schaeffler - SHA010 - DE000SHA0100
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Also für mich ist Schaeffler derzeit das völlig hinsichtlich Chancen übersehenste Unternehmen schlechthin. Dafür dass ja an der Börse angeblich immer die Zukunft gehandelt wird sehr ungewöhnlich.
Wenn KI Werte bzw. Halbleiterwerte zur Zeit deutlich korrigieren kann man das verstehen ( extrem gut gelaufen ). aber warum Schaeffler von gestern 9,20€ auf 8,25€ korrigiert , um 10% kann ich nicht verstehen...🙈
Infineon heute minus 2,5% // Schaeffler AG minus 5%