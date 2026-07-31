Rekordquartal und QBMC vor Entscheidung

Der australische Wasseraufbereitungs- und Verfahrenstechnik-Spezialist Parkway Corporate (ASX: PWN; FSE: 4IP) hat das Geschäftsjahr 2026 mit seinem bislang stärksten Quartal abgeschlossen. Die Betriebserlöse erreichten den Rekordwert von 7,25 Mio. AUD und lagen damit 72 Prozent über dem entsprechenden Vorjahresquartal. Gleichzeitig erzielte Parkway ein EBITDA von 0,54 Mio. AUD sowie einen starken positiven operativen Cashflow von 1,60 Mio. AUD. Zum Ende des Geschäftsjahres verfügte das Unternehmen über liquide Mittel von 2,89 Mio. AUD.

Großauftrag sorgt für neues Rekordquartal

Das Juniquartal markiert eine weitere deutliche Beschleunigung des operativen Wachstums. Wichtigster Umsatztreiber war Parkway Process Solutions, kurz PPS. Die Tochtergesellschaft liefert Stahlbau-, Mechanik- und Rohrleitungsarbeiten für eines der größten kommunalen Ressourcengewinnungsprojekte, die derzeit in Australien errichtet werden.

Parkway vereinnahmte im Quartal Kundenzahlungen von 7,42 Mio. AUD. Nach Abzug der operativen Ausgaben verblieb ein positiver operativer Cashflow von 1,60 Mio. AUD. Dieser übertraf die Investitionsausgaben von 0,69 Mio. AUD einschließlich aktivierter Forschungs- und Entwicklungskosten sowie die Finanzierungsausgaben von 0,28 Mio. AUD deutlich. Der Kassenbestand erhöhte sich dadurch zum Ende des Geschäftsjahres auf 2,89 Mio. AUD.

Die Kombination aus Rekordumsatz, positivem EBITDA und einem hohen Mittelzufluss zeigt, dass das operative Geschäft von Parkway mittlerweile eine wesentlich höhere Reife erreicht hat. PPS liefert nicht mehr lediglich laufende Erlöse. Parkway hat eine integrierte Plattform aufgebaut, die von der Verfahrensentwicklung und Auswahl der Ausrüstung über Fertigung und Installation bis hin zur Inbetriebnahme reicht.

Parkway erwartet, dass sich das Umsatzwachstum ab dem zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 verlangsamen wird, da die Arbeiten an dem großen kommunalen Ressourcengewinnungsprojekt allmählich abgeschlossen werden. Dennoch geht Parkway deutlich gestärkt aus diesem Auftrag hervor. Neben den erheblichen Umsätzen hat das Unternehmen bewiesen, dass es Planung, Fertigung, Installation und Inbetriebnahme bei einem großen Infrastrukturprojekt aus einer Hand leisten kann. Diese Fähigkeiten verbessern die Ausgangsposition für weitere Industrieaufträge und sind zugleich unmittelbar für die Entwicklung des Flaggschiffprojekts QBMC relevant.

Langfristige Grafik dokumentiert Parkways Wandel

Abbildung 1: Finanzentwicklung der Parkway-Gruppe von FY21 bis FY26

Quelle: Parkway Corporate, Quartalsbericht Juni 2026. Die Zahlen für FY26 sind ungeprüft und basieren auf Managementabschlüssen.

Noch aussagekräftiger als das einzelne Rekordquartal ist die längerfristige Entwicklung in der Grafik. Die jährlichen Betriebserlöse sind von lediglich 0,33 Mio. AUD im Geschäftsjahr 2021 auf annähernd 20 Mio. AUD im Geschäftsjahr 2026 gestiegen. Seit FY24 hat sich der Umsatz damit mehr als verdoppelt. Gegenüber den 15,14 Mio. AUD aus FY25 ergibt sich ein Zuwachs von ungefähr 30 Prozent.

Gleichzeitig hat Parkway den Übergang von jahrelangen operativen Verlusten zu nachhaltig positiven Ergebnissen geschafft. Das EBITDA wurde im Geschäftsjahr 2024 erstmals positiv und erreichte in den beiden vergangenen Geschäftsjahren jeweils eine Größenordnung von rund 2 Mio. AUD. Auch der operative Cashflow hat sich grundlegend verbessert: von minus 2,45 Mio. AUD im Geschäftsjahr 2021 auf rund plus 1,3 Mio. AUD im jetzt abgeschlossenen Geschäftsjahr.

Die Grafik dokumentiert damit einen grundlegenden Wandel im Unternehmensprofil. Parkway hat eine operative Plattform geschaffen, die Umsatz, Ergebnis und Liquidität erwirtschaftet und gleichzeitig die Kommerzialisierung der eigenen Verfahrenstechnologien unterstützen kann. Letztere bleiben der potenziell transformative Teil der Investmentstory.

QBMC nähert sich wichtiger Genehmigungsentscheidung

Das zentrale strategische Vorhaben ist der QBS Brine Management Complex, kurz QBMC, in der Western-Downs-Region des australischen Bundesstaates Queensland. Die geplante Anlage soll problematische Solen und Salzrückstände verarbeiten, die bei der Förderung von Kohleflözgas entstehen.

Statt diese Abfallströme dauerhaft zu lagern oder einzukapseln, will Parkway Wasser zurückgewinnen und Bestandteile der Sole in verkäufliche Industriechemikalien wie Natronlauge und Salzsäure umwandeln. Das Projekt verbindet damit eine industrielle Entsorgungsdienstleistung mit der Produktion wertvoller chemischer Rohstoffe.

Parkway hat bereits die Umweltgenehmigung sowie eine Genehmigung für den Anschluss an eine staatlich kontrollierte Straße erhalten. Beide Genehmigungen stehen im Zusammenhang mit dem Entwicklungsantrag für Stage 0 und Stage 1 des QBMC. Der Western Downs Regional Council soll den Antrag auf seiner Sitzung am 20. August 2026 behandeln.

Eine positive Entscheidung wäre ein wichtiger Schritt zur Verringerung des Projektrisikos. Die tatsächliche Umsetzung bliebe weiterhin von kommerziellen Vereinbarungen, der Finanzierung und einer endgültigen Investitionsentscheidung abhängig. Die Entwicklungsgenehmigung würde Parkway jedoch eine wesentlich belastbarere Grundlage für Gespräche mit strategischen Partnern und Kapitalgebern verschaffen.

Zunächst ist eine Commercial Demonstration Plant als sogenannte Stage 0 vorgesehen. Diese kleinere Anlage soll verschiedene Solen verarbeiten, technische Daten für die erste industrielle Ausbaustufe liefern und möglicherweise bereits erste Umsätze erzielen.

Das vollständige Entwicklungskonzept umfasst vier industrielle Ausbaustufen. Jede dieser Stufen soll jährlich bis zu rund 75.000 Tonnen in Sole enthaltene Salze verarbeiten können. Bei vollständigem Ausbau könnte der QBMC nach Einschätzung von Parkway sämtliche bereits vorhandenen und künftig erwarteten Salzrückstände der Kohleflözgasindustrie in Queensland dauerhaft verarbeiten.

Unabhängige Studie stärkt das Geschäftsmodell

Zusätzliche Unterstützung sieht Parkway in einer aktuellen Untersuchung der zum australischen Forschungsinstitut CSIRO gehörenden Gas Industry Social and Environmental Research Alliance. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die herkömmlichen Entsorgungswege für Solen aus dem Surat- und Bowen-Becken zunehmend durch ökologische, regulatorische, technische und gesellschaftliche Faktoren eingeschränkt werden.

Gleichzeitig bewegt sich die politische und regulatorische Entwicklung stärker in Richtung Rohstoffrückgewinnung, Wiederverwertung und Kreislaufwirtschaft. Zu den in der Untersuchung genannten Verfahren gehört die Herstellung von Natronlauge durch einen Causticisation-Prozess. Nach Angaben von Parkway handelt es sich dabei um den patentierten integrierten Brine-Causticisation-Prozess des Unternehmens, kurz iBC®.

Das ist strategisch bedeutsam, denn Parkway entwickelt seine Technologie nicht auf der Suche nach einer möglichen Anwendung. Das Unternehmen adressiert ein bereits bestehendes, großvolumiges Entsorgungsproblem, für das die Industrie weiterhin eine langfristig tragfähige Lösung benötigt.

Parkway untersucht zudem Solen aus anderen industriellen Quellen in der Umgebung des geplanten QBMC-Standorts. Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass auch diese Abfallströme für eine Verarbeitung geeignet sein könnten. Eine breitere Rohstoffbasis würde die spätere betriebliche Flexibilität erhöhen und zusätzliche Partnerschaften ermöglichen.

Hitachi-Kooperation eröffnet zusätzliche Märkte

Parallel arbeitet Parkway mit Hitachi an standardisierten modularen Systemen zur extremen Aufkonzentrierung von Solen. Die Anlagen sollen sowohl direkt im QBMC als auch an externen Kundenstandorten eingesetzt werden können.

Wird die Sole bereits am Entstehungsort konzentriert, kann das Volumen, das später zur zentralen Anlage transportiert werden muss, erheblich reduziert werden. Parkway führt nach eigenen Angaben bereits Gespräche mit mehreren Parteien über mögliche dezentrale Anwendungen.

Die Zusammenarbeit könnte damit über die reine Lieferung von Anlagenkomponenten für den QBMC hinausgehen. Perspektivisch entsteht eine zusätzliche Produktfamilie, die Parkway auch in australischen und internationalen Industriemärkten anbieten könnte.

Fazit: Parkway startet aus deutlich stärkerer Position

Das Juniquartal bestätigt, dass Parkway ein profitables und zunehmend liquiditätswirksames operatives Geschäft aufgebaut hat. Der Rekordumsatz ist wichtig, doch der strategische Wert des Großauftrags reicht über die aktuellen Quartalszahlen hinaus. Mit PPS verfügt Parkway inzwischen über praktische Planungs-, Fertigungs- und Umsetzungskompetenzen, die sowohl bei künftigen Kundenaufträgen als auch bei der Entwicklung eigener Technologieprojekte eingesetzt werden können.

Die erwartete Verlangsamung des Umsatzwachstums nach Abschluss des aktuellen kommunalen Ressourcengewinnungsprojekts ist deshalb nur ein Teil des Gesamtbildes. Parkway beginnt das Geschäftsjahr 2027 mit stärkeren Fähigkeiten, einer breiteren Kundenplattform, positivem Cashflow und einer verbesserten Liquiditätsposition.

Der nächste große Schritt besteht darin, diese operative Stärke in konkrete Fortschritte beim QBMC zu übersetzen. Die für den 20. August angesetzte Entscheidung über den Entwicklungsantrag ist der unmittelbar bevorstehende Katalysator. Danach werden vor allem strategische Partner, die Finanzierung der Demonstrationsanlage und weitere Nachweise für die wirtschaftliche Kommerzialisierung der eigenen Soleaufbereitungstechnologien im Mittelpunkt stehen.

Das jüngste Quartal zeigt, dass Parkway inzwischen über ein deutlich stärkeres Fundament verfügt, um diese nächste Entwicklungsphase anzugehen.







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