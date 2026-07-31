Diese Aktie zahlt satte +5,21 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?

Concentrix Corporation gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +5,21 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +7,04 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 2,27 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Concentrix Corporation investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von -71,55 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Concentrix Corporation verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +5,21 % Dividendenrendite bietet Concentrix Corporation ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +7,04 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Concentrix Corporation für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +5,21 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 2,27. Concentrix Corporation weist eine Marktkapitalisierung von 1,32 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +5,21 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Concentrix Corporation ist ein führendes Unternehmen im Bereich Customer Experience Lösungen, das durch innovative Technologien und maßgeschneiderte Dienstleistungen eine starke Marktstellung einnimmt. Hauptkonkurrenten sind Teleperformance und Sitel Group.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Concentrix Corporation konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +7,04 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

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Concentrix Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 31.07.2026

Die Concentrix Corporation Aktie notiert aktuell bei 21,610€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -6,77 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,570 € entspricht. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Beispielrechnung für 6.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 6.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +5,21 %, eine Investition von etwa 115.164€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 1,440000 +6,02 % +5,21 % 2025 1,358250 +9,51 % +2,58 % 2024 1,240250 +10,00 % +2,05 % 2023 1,127500 +10,00 % +1,19 % 2022 1,025000 0,00 % +0,72 %

Warum Concentrix Corporation für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +5,21 %

Stetiges Dividendenwachstum: +7,04 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 2,27

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 19.194 € 3.000 € 57.582 € 6.000 € 115.164 € 12.000 € 230.327 €

Concentrix Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,38 % 1 Monat +36,49 % 3 Monate +18,34 % 1 Jahr -51,47 %

Informationen zur Concentrix Corporation Aktie

Es gibt 61 Mio. Concentrix Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,32 Mrd. € wert.

Concentrix Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die Concentrix Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Concentrix Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.