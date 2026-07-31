Aktie von UMG bricht auf Rekordtief ein - Quartal enttäuscht

Der Kurs reagierte auf die Zahlen zum zweiten Quartal. Das Umsatzwachstum der Abonnenten war hinter den Erwartungen geblieben. Der weltgrößte Musikkonzern hatte damit bereinigt um Akquisitionen eine anhaltende Wachstumsabschwächung verzeichnet. Zudem hatte der operative Gewinn (Ebitda) die Erwartungen verfehlt.

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Aktien von UMG sind am Freitag unter Druck gekommen. Mit einem Einbruch von zuletzt knapp 25 Prozent markierte die Aktie den tiefsten Stand seit der erstmaligen Notierung des Wertes 2021. Im Vergleich zu den Höchstständen hat sich der Titel damit halbiert.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Analysten von JPMorgan sprachen von einer Enttäuschung, die noch dadurch vergrößert worden sei, dass man eigentlich mit einer positiven Überraschung gerechnet habe.

Das Zahlenwerk habe mehr Fragen eröffnet als Antworten geben, bemängelten die Experten von Morgan Stanley. Die Konsensschätzungen für die Margen dürften nun sinken.

Bei Bernstein war gar von einer Enttäuschung auf allen Ebenen die Rede. Nach den schwachen Zahlen zum ersten Quartal habe man aber eigentlich auf eine Verbesserung gesetzt./mf/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Universal Music Group Aktie Die Universal Music Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -16,84 % und einem Kurs von 14,60 auf Tradegate (31. Juli 2026, 11:53 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Universal Music Group Aktie um -21,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,95 %. Die Marktkapitalisierung von Universal Music Group bezifferte sich zuletzt auf 26,35 Mrd..





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