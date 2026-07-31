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    Besonders beachtet!

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    Schaeffler Aktie weiter auf Talfahrt - 31.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Schaeffler Aktie bisher Verluste von -14,62 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Schaeffler Aktie.

    Besonders beachtet! - Schaeffler Aktie weiter auf Talfahrt - 31.07.2026
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Schaeffler aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 31.07.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Schaeffler Aktie. Sie fällt um -14,62 % auf 6,8900. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,60 %, geht es heute bei der Schaeffler Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Schaeffler, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -12,47 % Verlust nach sich zog.

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    Allein seit letzter Woche ist die Schaeffler Aktie damit um -17,02 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,68 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Schaeffler eine negative Entwicklung von -3,26 % erlebt.

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    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,41 % geändert.

    Schaeffler Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -17,02 %
    1 Monat -17,68 %
    3 Monate -12,47 %
    1 Jahr +56,73 %
    Stand: 31.07.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur Schaeffler Aktie

    Es gibt 945 Mio. Schaeffler Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,71 Mrd.EUR € wert.

    Schaeffler kappt Mittelfristziele - Maue Aussichten bei E-Autos


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    Schaeffler-Aktie: Mittelfristziele 2028 angepasst – was Anleger jetzt wissen


    Schaeffler justiert seinen Kurs: Nach neuer Strategieplanung und dem Capital Markets Day 2025 werden die Mittelfristziele für 2028 teils gesenkt, teils geschärft.

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    Ob die Schaeffler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Schaeffler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Schaeffler

    -14,36 %
    -16,06 %
    -16,79 %
    -11,78 %
    +57,74 %
    +38,70 %
    +9,83 %
    -37,94 %
    -50,57 %
    ISIN:DE000SHA0100WKN:SHA010
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