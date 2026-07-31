Schaeffler Aktie weiter auf Talfahrt - 31.07.2026

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Schaeffler, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -12,47 % Verlust nach sich zog.

Einen schwachen Börsentag erlebt die Schaeffler Aktie. Sie fällt um -14,62 % auf 6,8900€. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,60 %, geht es heute bei der Schaeffler Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die Schaeffler Aktie damit um -17,02 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,68 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Schaeffler eine negative Entwicklung von -3,26 % erlebt.

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Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,41 % geändert.

Schaeffler Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -17,02 % 1 Monat -17,68 % 3 Monate -12,47 % 1 Jahr +56,73 %

Informationen zur Schaeffler Aktie

Stand: 31.07.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 945 Mio. Schaeffler Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,71 Mrd.EUR € wert.

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler streicht wegen der schlechten Lage in der Autoindustrie seine mittelfristigen Geschäftsziele zusammen. So dürfte im Jahr 2028 nur noch ein Umsatz von 24 bis 26 Milliarden Euro erzielt werden, teilte der …

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler streicht wegen der schlechten Lage in der Autoindustrie seine mittelfristigen Geschäftsziele zusammen. So dürfte im Jahr 2028 nur noch ein Umsatz von 24 bis 26 Milliarden Euro erzielt werden, teilte der …

Schaeffler justiert seinen Kurs: Nach neuer Strategieplanung und dem Capital Markets Day 2025 werden die Mittelfristziele für 2028 teils gesenkt, teils geschärft.

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Ob die Schaeffler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Schaeffler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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