Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 31.07.26
Foto: Sven Hoppe - dpa
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 31.07.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Infineon Technologies AG (+4,67 %) genz vorne. Gefolgt von DAX Performance (+0,35 %), Bayer AG (+0,21 %), Allianz SE (+0,25 %).
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Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Infineon Technologies AG
|
Classic
|DN0V4G
|688,08 Tsd.
|DAX Performance
|
Classic
|SQ4DB6
|200,00 Tsd.
|Infineon Technologies AG
|
Sonstige
|DK1HSN
|118,31 Tsd.
|Bayer AG
|
Cap
|VJ0ZZW
|105,42 Tsd.
|Allianz SE
|
Bonus Garantie
|PC99MS
|71,00 Tsd.
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