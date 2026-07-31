BERNSTEIN RESEARCH stuft Nestle auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74 Franken belassen. Die Aktie sei zuletzt innerhalb ihres Sektors durch ausgesprochene relative Stärke aufgefallen, schrieb Callum Elliott in einer am Freitag vorliegenden Studie. Marktteilnehmer hätten damit eine Trendwende mehr und mehr eingepreist. Inzwischen werde die Aktie aber mit einem Aufschlag bewertet, weshalb das Chance-Risiko-Verhältnis sich verschlechtert habe./rob/mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 18:01 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 03:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,65 % und einem Kurs von 87,33EUR auf Lang & Schwarz (31. Juli 2026, 11:58 Uhr) gehandelt.



