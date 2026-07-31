Brand beschädigt saudi-arabisches Werk von Fuchs-Gemeinschaftsunernehmen schwer
- Brand am 25. Juli zerstört Produktionsanlagen
- Betrieb eingestellt und Kundenversorgung sichern
- Fuchs 32 Prozent beteiligt, Prognose unbeeinträchtigt
MANNHEIM (dpa-AFX) - In Produktionswerk eines Gemeinschaftsunternehmens des Schmierstoffherstellers Fuchs in Saudi-Arabien hat es gebrannt. Die Produktions- und Abfüllanlagen von Alhamrani Fuchs Petrolub sei nach dem Brand am 25. Juli schwer beschädigt, sodass der Betrieb bis auf weiteres eingestellt sei, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Kurzfristig liege der Fokus darauf, die Kundenversorgung durch alternative Produktions- und Lieferquellen zu sichern. Parallel dazu werde der Wiederaufbau der Produktionskapazitäten geplant.
Das Unternehmen sei etwa 30 Jahre in Saudi-Arabien aktiv, erläuterte Unternehmenschef Stefan Fuchs in einer Pressekonferenz. Der Brand habe zwar einen großen Schaden verursacht, aber zum Glück seien keine Menschen verletzt worden. In dem Werk würden jährlich rund 90.000 Tonnen produziert, überwiegend Produkte für die Automobilbranche für den lokalen Markt. Zur Ursache des Brandes und ob er etwas mit dem aktuellen Krieg in Nahost zu tun hat, wollte sich Fuchs auf Nachfrage nicht äußern.
Fuchs hält den Angaben zufolge 32 Prozent an dem saudi-arabischen Unternehmen, das 2025 rund 1,5 Prozent zum Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) beigetragen habe. Der Ausfall habe daher keine Auswirkungen auf die Prognose des Konzerns, fügte Finanzchef Esma Saglik hinzu. Zur Brandursache wollte sich das Management nicht äußern.
Das Unternehmen bekräftigte am Morgen erst das in der vergangenen Woche angehobene Gewinnziel. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll im laufenden Jahr 460 bis 480 Millionen Euro betragen. Zuvor hatte der Konzern rund 450 Millionen Euro im Plan. Fuchs begründete den Schritt mit Vorzieheffekten wegen des Iran-Kriegs sowie Lieferproblemen einzelner Konkurrenten./mne/nas/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur FUCHS Pref Aktie
Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,06 % und einem Kurs von 40,52 auf Tradegate (31. Juli 2026, 12:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der FUCHS Pref Aktie um +5,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,20 %.
Die Marktkapitalisierung von FUCHS Pref bezifferte sich zuletzt auf 2,64 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von +1,84 %/+26,68 % bedeutet.
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Chartanalyse
Auf der Webseite von CNN erscheint heute folgende Schlagzeile: The next supply shock : Motor oil.