Brand beschädigt saudi-arabisches Werk von Fuchs-Gemeinschaftsunernehmen schwer

MANNHEIM (dpa-AFX) - In Produktionswerk eines Gemeinschaftsunternehmens des Schmierstoffherstellers Fuchs in Saudi-Arabien hat es gebrannt. Die Produktions- und Abfüllanlagen von Alhamrani Fuchs Petrolub sei nach dem Brand am 25. Juli schwer beschädigt, sodass der Betrieb bis auf weiteres eingestellt sei, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Kurzfristig liege der Fokus darauf, die Kundenversorgung durch alternative Produktions- und Lieferquellen zu sichern. Parallel dazu werde der Wiederaufbau der Produktionskapazitäten geplant.

Das Unternehmen sei etwa 30 Jahre in Saudi-Arabien aktiv, erläuterte Unternehmenschef Stefan Fuchs in einer Pressekonferenz. Der Brand habe zwar einen großen Schaden verursacht, aber zum Glück seien keine Menschen verletzt worden. In dem Werk würden jährlich rund 90.000 Tonnen produziert, überwiegend Produkte für die Automobilbranche für den lokalen Markt. Zur Ursache des Brandes und ob er etwas mit dem aktuellen Krieg in Nahost zu tun hat, wollte sich Fuchs auf Nachfrage nicht äußern.