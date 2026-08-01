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    Souveränität oder Risiko?

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    Europa probt den Abschied von Palantir

    Frankreich trennt sich öffentlichkeitswirksam vom umstritten Daten-Konzern Palantir und setzt auf einen heimischen Herausforderer. Doch der Konkurrent ist klein und der Vertrag mit dem US-Konzern läuft noch drei Jahre.

    Für Sie zusammengefasst
    • Frankreich kündigt Palantir ab, Vertrag läuft weiter
    • ChapsVision klein, wächst durch 29 Übernahmen
    • Palantir bleibt bei Sicherheitsbehörden stark verankert
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Souveränität oder Risiko? - Europa probt den Abschied von Palantir
    Foto: Andrej Sokolow/dpa

    Frankreichs Premierminister Sébastien Lecornu hatte im Juni erklärt, dass seine Regierung die Zusammenarbeit mit Palantir beenden will – ausgerechnet während des G7-Gipfels in Frankreich und der Pariser Technologiekonferenz VivaTech. Als Ersatz benannte er ChapsVision, ein weitgehend unbekanntes Unternehmen aus den westlichen Pariser Vororten. 

    Palantir, 2003 vom Milliardär Peter Thiel mitgegründet und heute mit rund 293 Milliarden US-Dollar bewertet, ist tief im Sicherheitsapparat westlicher Staaten verankert. Das Unternehmen arbeitet mit dem französischen Inlandsgeheimdienst DGSI, der Londoner Polizei und dem polnischen Militär zusammen.

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    In Frankreich ist Palantir seit den Terroranschlägen auf den Bataclan 2015 aktiv und zählt auch Airbus und Stellantis zu seinen Kunden. Palantir-Manager Pierre Lucotte bezeichnete Frankreich als drittgrößten Markt des Unternehmens weltweit. Im Dezember noch hatte Palantir einen Dreijahresvertrag mit der DGSI verlängert, der damit weiterhin läuft. 

    In Großbritannien unterdessen fordert eine Parlamentarierin, den 330-Millionen-Pfund-Vertrag mit dem Nationalen Gesundheitsdienst NHS zu beenden. Der niederländische Verteidigungsminister hat angekündigt, Palantir schrittweise durch europäische Anbieter zu ersetzen.

    Laut einem Bloomberg-Intelligence-Bericht müsste Europa rund drei Billionen Dollar in diesem Jahrzehnt in digitale Infrastruktur investieren, um die Abhängigkeit von US- und Asien-Konzernen zu verringern.

    ChapsVision soll nun das Vakuum füllen. Das 2019 von Olivier Dellenbach gegründete Unternehmen – der Firmenname setzt sich aus den Initialen seiner Kinder zusammen – erzielte zuletzt rund 200 Millionen Euro Jahresumsatz und peilt bis 2030 die Milliardenmarke an.

    Das Wachstum soll vor allem über Zukäufe kommen: Bisher hat ChapsVision 29 Unternehmen übernommen und zu einem Kernangebot namens Argonos zusammengeführt, das heterogene Datensätze analysiert. Laut Bloomberg-Schätzungen könnte allein der DGSI-Vertrag mindestens 100 Millionen US-Dollar wert sein.

    Palantir dagegen hält die Debatte für politisch aufgeladen und gefährlich kurzsichtig. Erfahrene Militärstrategen teilen diese Einschätzung. Der britische Ex-General Richard Barrons warnt gegenüber Bloomberg: "Es wäre verrückt, Palantir auszuschließen. Man versagt sich damit weltführende Fähigkeiten." Und Sansoni selbst gibt zu: "Wir werden Palantir nicht morgen ersetzen."

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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