Binect: HV 2026 – Alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit gebilligt
Binect-Aktionäre stellen die Weichen: Deutliche Zustimmungen zum Anteilsverkauf, umfangreiche Kapitalmaßnahmen und klarer Fahrplan für Rückkauf und Ausschüttungen.
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- Verkauf von 100% der Anteile an der Binect GmbH an hpc DUAL mit Zustimmungen von deutlich über 99% beschlossen.
- Kapitalmaßnahmen und Mittelausschüttung an die Aktionäre ebenfalls mit über 99% gebilligt; Aktienrückkauf in zwei Schritten: 2/3-Angebot bis zu EUR 2,10 je Aktie, zweiter Schritt (verbleibendes Drittel) vorauss. ab Juli 2028 bis zu EUR 1,80 je Aktie.
- Vorstand und Aufsichtsrat wurden entlastet; alle Organbeschlüsse mit Mehrheiten von über 97% gefasst; Dr. Dirk Rohweder als Aufsichtsratsmitglied wiedergewählt.
- Die Tochter Binect GmbH lag im ersten Halbjahr 2026 unter Plan; das Hybridpost-Geschäft steht unter Druck, Rückgang bei der Deutschen Post belastet das Ergebnis.
- Ziel ist, die Mittel aus der Transaktion so zeitnah und vollständig wie möglich an alle Aktionäre auszuschütten; Vollzug der Transaktion wird zum 1. September 2026 erwartet.
- Die ordentliche Hauptversammlung fand virtuell am 30.07.2026 statt; detaillierte Abstimmungsergebnisse sind auf der IR-Website (www.binect.com/hauptversammlung/hv-2026) einsehbar.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei Binect ist am 17.09.2026.
Der Kurs von Binect lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,7000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,58 % im Minus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,7300EUR das entspricht einem Plus von +1,76 % seit der Veröffentlichung.
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