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    Binect: HV 2026 – Alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit gebilligt

    Binect-Aktionäre stellen die Weichen: Deutliche Zustimmungen zum Anteilsverkauf, umfangreiche Kapitalmaßnahmen und klarer Fahrplan für Rückkauf und Ausschüttungen.

    Binect: HV 2026 – Alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit gebilligt
    Foto: adobe.stock.com
    • Verkauf von 100% der Anteile an der Binect GmbH an hpc DUAL mit Zustimmungen von deutlich über 99% beschlossen.
    • Kapitalmaßnahmen und Mittelausschüttung an die Aktionäre ebenfalls mit über 99% gebilligt; Aktienrückkauf in zwei Schritten: 2/3-Angebot bis zu EUR 2,10 je Aktie, zweiter Schritt (verbleibendes Drittel) vorauss. ab Juli 2028 bis zu EUR 1,80 je Aktie.
    • Vorstand und Aufsichtsrat wurden entlastet; alle Organbeschlüsse mit Mehrheiten von über 97% gefasst; Dr. Dirk Rohweder als Aufsichtsratsmitglied wiedergewählt.
    • Die Tochter Binect GmbH lag im ersten Halbjahr 2026 unter Plan; das Hybridpost-Geschäft steht unter Druck, Rückgang bei der Deutschen Post belastet das Ergebnis.
    • Ziel ist, die Mittel aus der Transaktion so zeitnah und vollständig wie möglich an alle Aktionäre auszuschütten; Vollzug der Transaktion wird zum 1. September 2026 erwartet.
    • Die ordentliche Hauptversammlung fand virtuell am 30.07.2026 statt; detaillierte Abstimmungsergebnisse sind auf der IR-Website (www.binect.com/hauptversammlung/hv-2026) einsehbar.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei Binect ist am 17.09.2026.

    Der Kurs von Binect lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,7000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,58 % im Minus.
    12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,7300EUR das entspricht einem Plus von +1,76 % seit der Veröffentlichung.


    Binect

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    ISIN:DE000A3H2135WKN:A3H213
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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