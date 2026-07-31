Fast 50.000 Migranten nach Ceuta gelangt

MADRID/CEUTA (dpa-AFX) - Fast 50.000 Migranten sind in den vergangenen Tagen übereinstimmenden Medienberichten zufolge von Marokko aus irregulär in die spanische Nordafrika-Exklave Ceuta gelangt. Die Schätzung habe man von der Regierung in Madrid bekommen, berichtete der staatliche Rundfunksender Radio Nacional. Zuvor hatte die Zeitung "El Periódico" die Zahl der Ankömmlinge unter Berufung auf einen Sprecher der Polizeieinheit Guardia Civil auf 49.000 beziffert.

Der ungewöhnliche Andrang löste am Donnerstag eine schwere Krise aus. Die spanische Regierung setzt dort erstmals seit dem Massenzustrom von Mai 2021 wieder Militär zur Unterstützung der Grenzsicherung ein. Ministerpräsident Pedro Sánchez wollte am Freitag in das Gebiet an der Meerenge von Gibraltar reisen, um sich vor Ort ein Bild der Lage zu machen.