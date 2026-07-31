🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Chefetagen verkaufen

    737 Aufrufe 737 0 Kommentare 0 Kommentare

    Insider kaufen kaum noch eigene Aktien – das gab es seit 21 Jahren nicht

    Führungskräfte und Vorstände halten sich bei Käufen massiv zurück. Wenn ausgerechnet Insider so vorsichtig werden, sollten Anleger genau hinschauen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Insider verkaufen deutlich mehr als sie kaufen
    • Anteil Firmen mit Netto-Insiderkäufen sehr gering
    • Defensive Sektoren wie Basiskonsum zeigen Käufe
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Chefetagen verkaufen - Insider kaufen kaum noch eigene Aktien – das gab es seit 21 Jahren nicht
    Foto: Rainer Unkel - SZ Photo/Rainer Unkel

    Unternehmensinsider senden ein selten deutliches Warnsignal an den Aktienmarkt. Im Juli verkauften Führungskräfte und Vorstände deutlich mehr Aktien ihrer eigenen Unternehmen, als sie kauften. Nach dem von Nejat Seyhun, Finanzprofessor an der University of Michigan, bevorzugten Stimmungsindikator lag der Anteil der Unternehmen mit Netto-Insiderkäufen bis einschließlich Mittwoch nur bei 14,8 Prozent. Sollte dieser Wert für den gesamten Monat Bestand haben, wäre das laut Seyhun der niedrigste Stand seit mindestens 21 Jahren.

    Der Indikator misst, bei wie vielen Unternehmen Insider netto kaufen, gemessen an allen Firmen, bei denen Insider überhaupt gekauft oder verkauft haben. Die Logik dahinter ist einfach: Manager und Verwaltungsräte kennen ihre Unternehmen besser als externe Anleger. Wenn sie in großem Stil verkaufen und kaum kaufen, kann das ein Hinweis darauf sein, dass sie bei den eigenen Aktien wenig kurzfristiges Aufwärtspotenzial sehen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    8.000,10€
    Basispreis
    4,54
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    7.033,35€
    Basispreis
    4,00
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Besonders brisant ist das Signal, weil es in eine schwächere Marktphase fällt. Seyhuns Forschung zufolge sind Insiderverkäufe vor allem dann ein bearishes Zeichen, wenn sie während eines rückläufigen Aktienmarktes auftreten. In diesem Fall deutet das darauf hin, dass Insider nicht überzeugt sind, dass sich die Kurse schnell genug erholen, um mit Verkäufen zu warten. Im Juli standen Teile des Marktes bereits deutlich unter Druck, der PHLX-Halbleiterindex rutschte zeitweise sogar in den Bärenmarktbereich.

    Die Insiderstimmung verschlechtert sich nicht erst seit wenigen Wochen. Der von InsiderSentiment.com ausgewertete Index lag in den vergangenen drei Jahren in den meisten Monaten unter seinem langfristigen Durchschnitt. Zwar hat sich der Aktienmarkt trotz dieser Zurückhaltung bislang erstaunlich robust gezeigt. Doch die aktuelle Zuspitzung erhöht den Druck: Wenn selbst Unternehmensinsider kaum noch eigene Aktien kaufen, wird die Luft für eine weiter sorglose Rallye dünner.

    Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

     

    Ein kleiner Lichtblick kommt aus defensiven Bereichen. Bei Basiskonsumgütern wurden zuletzt eher Netto-Insiderkäufe verzeichnet. Auch Rohstoffe und Versorger gehören zu den wenigen Sektoren mit positiveren Insiderdaten. Doch gerade Basiskonsumgüter und Versorger gelten als defensive Marktsegmente, die oft dann relativ besser laufen, wenn Anleger vorsichtiger werden.

    Besonders hart fällt das Signal bei den großen Unternehmen aus. Unter Large Caps, bei denen es im Juli Insidertransaktionen gab, verzeichneten nur 3,2 Prozent Netto-Insiderkäufe. Für Anleger ist das kein automatisches Crashsignal, aber ein Warnzeichen: Die Menschen, die ihren Unternehmen am nächsten stehen, treten beim eigenen Aktienmarkt-Engagement so stark auf die Bremse wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7859,12Pkt, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Chefetagen verkaufen Insider kaufen kaum noch eigene Aktien – das gab es seit 21 Jahren nicht Führungskräfte und Vorstände halten sich bei Käufen massiv zurück. Wenn ausgerechnet Insider so vorsichtig werden, sollten Anleger genau hinschauen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     