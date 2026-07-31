Insider kaufen kaum noch eigene Aktien – das gab es seit 21 Jahren nicht

Der Indikator misst, bei wie vielen Unternehmen Insider netto kaufen, gemessen an allen Firmen, bei denen Insider überhaupt gekauft oder verkauft haben. Die Logik dahinter ist einfach: Manager und Verwaltungsräte kennen ihre Unternehmen besser als externe Anleger. Wenn sie in großem Stil verkaufen und kaum kaufen, kann das ein Hinweis darauf sein, dass sie bei den eigenen Aktien wenig kurzfristiges Aufwärtspotenzial sehen.

Unternehmensinsider senden ein selten deutliches Warnsignal an den Aktienmarkt. Im Juli verkauften Führungskräfte und Vorstände deutlich mehr Aktien ihrer eigenen Unternehmen, als sie kauften. Nach dem von Nejat Seyhun, Finanzprofessor an der University of Michigan, bevorzugten Stimmungsindikator lag der Anteil der Unternehmen mit Netto-Insiderkäufen bis einschließlich Mittwoch nur bei 14,8 Prozent. Sollte dieser Wert für den gesamten Monat Bestand haben, wäre das laut Seyhun der niedrigste Stand seit mindestens 21 Jahren.

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Besonders brisant ist das Signal, weil es in eine schwächere Marktphase fällt. Seyhuns Forschung zufolge sind Insiderverkäufe vor allem dann ein bearishes Zeichen, wenn sie während eines rückläufigen Aktienmarktes auftreten. In diesem Fall deutet das darauf hin, dass Insider nicht überzeugt sind, dass sich die Kurse schnell genug erholen, um mit Verkäufen zu warten. Im Juli standen Teile des Marktes bereits deutlich unter Druck, der PHLX-Halbleiterindex rutschte zeitweise sogar in den Bärenmarktbereich.

Die Insiderstimmung verschlechtert sich nicht erst seit wenigen Wochen. Der von InsiderSentiment.com ausgewertete Index lag in den vergangenen drei Jahren in den meisten Monaten unter seinem langfristigen Durchschnitt. Zwar hat sich der Aktienmarkt trotz dieser Zurückhaltung bislang erstaunlich robust gezeigt. Doch die aktuelle Zuspitzung erhöht den Druck: Wenn selbst Unternehmensinsider kaum noch eigene Aktien kaufen, wird die Luft für eine weiter sorglose Rallye dünner.

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Ein kleiner Lichtblick kommt aus defensiven Bereichen. Bei Basiskonsumgütern wurden zuletzt eher Netto-Insiderkäufe verzeichnet. Auch Rohstoffe und Versorger gehören zu den wenigen Sektoren mit positiveren Insiderdaten. Doch gerade Basiskonsumgüter und Versorger gelten als defensive Marktsegmente, die oft dann relativ besser laufen, wenn Anleger vorsichtiger werden.

Besonders hart fällt das Signal bei den großen Unternehmen aus. Unter Large Caps, bei denen es im Juli Insidertransaktionen gab, verzeichneten nur 3,2 Prozent Netto-Insiderkäufe. Für Anleger ist das kein automatisches Crashsignal, aber ein Warnzeichen: Die Menschen, die ihren Unternehmen am nächsten stehen, treten beim eigenen Aktienmarkt-Engagement so stark auf die Bremse wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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