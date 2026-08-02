eBay zahlt 50 Millionen für den bizarrsten Konzern-Albtraum

Der Vergleich sieht eine Entschädigung von 48,7 Millionen US-Dollar vor. Davon übernimmt eBay 46,15 Millionen US-Dollar, der frühere CEO Devin Wenig zahlt 2 Millionen US-Dollar, die ehemalige Managerin Wendy Jones 500.000 US-Dollar und der frühere Kommunikationschef Steve Wymer 50.000 US-Dollar. Zusätzlich sollen 7 Millionen US-Dollar an gemeinnützige Organisationen fließen, darunter Gruppen, die sich für Presse- und Meinungsfreiheit einsetzen. Eine Vertraulichkeitsklausel gibt es nicht, die Steiners dürfen also öffentlich über den Fall sprechen.

eBay beendet einen der bizarrsten Unternehmensskandale der vergangenen Jahre mit einem millionenschweren Vergleich. Der Online-Marktplatz zahlt fast 50 Millionen US-Dollar an David und Ina Steiner, ein Ehepaar aus Massachusetts, das mit seinem Newsletter EcommerceBytes über die E-Commerce-Branche berichtet. Nach Angaben der Steiners hatten ehemalige eBay-Mitarbeiter sie 2019 mit Drohungen, Überwachung und anonymen Sendungen terrorisiert, weil sie kritisch über das Unternehmen berichtet hatten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Vorwürfe lesen sich wie ein Albtraum. Laut Bundesstaatsanwaltschaft schickten ehemalige eBay-Mitarbeiter dem Ehepaar unter anderem lebende Kakerlaken, Spinnen, einen Trauerkranz und eine blutige Schweine-Halloween-Maske nach Hause. Zudem sollen pornografische Zeitschriften unter dem Namen des Ehemanns an einen Nachbarn geschickt worden sein. Mitarbeiter sollen außerdem geplant haben, in die Garage der Steiners einzubrechen, um ein GPS-Gerät an ihrem Auto anzubringen.

Sieben ehemalige eBay-Mitarbeiter wurden 2020 angeklagt. Die meisten bekannten sich schuldig, unter anderem wegen Verschwörung und Cyberstalking, und wurden später zu Haftstrafen oder Hausarrest verurteilt. eBay selbst zahlte 2024 im Rahmen einer Vereinbarung mit den Behörden bereits eine strafrechtliche Geldstrafe von 3 Millionen US-Dollar.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Das Unternehmen entschuldigte sich erneut. eBay erklärte: "Was die Steiners 2019 durch ehemalige eBay-Mitarbeiter erdulden mussten, war falsch, verwerflich und hätte niemals geschehen dürfen." Zugleich räumte der Konzern einen "unprofessionellen Ton in der internen Kommunikation" früherer Führungskräfte ein. Anwalt Christopher Murphy nannte die Einigung "eine Warnung, dass Versuche von Großunternehmen, die Meinungs- und Pressefreiheit zu unterdrücken, nicht toleriert werden".

Für eBay ist der Vergleich der Versuch, einen jahrelangen Skandal juristisch zu beenden. Für die Steiners ist er mehr als Geld: Der Fall bleibt öffentlich – und wird damit zum Warnsignal, wie weit ein Konzern gehen kann, wenn Kritik intern als Angriff verstanden wird.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





Achtung, Korrektur! 5 Werte vor dem Abgrund Jetzt Report kostenlos herunterladen!