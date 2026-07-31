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    Cashflow für Anleger

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    Diese Aktie zahlt satte +3,74 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?

    Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.

    Cashflow für Anleger - Diese Aktie zahlt satte +3,74 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?
    Foto: adobe.stock.com

    Dai-ichi Seimei Hoken ist ein führender japanischer Lebensversicherer mit Fokus auf Risiko-, Spar- und fondsgebundene Policen sowie betriebliche Vorsorge. Stark in Japan, wachsend in Asien/USA. Wettbewerber: Nippon Life, Meiji Yasuda, Sumitomo Life, Tokio Marine. Stärken: starke Marke, Omnikanal-Vertrieb, Solvenz, internationale Diversifikation, Produktbreite.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Dai-ichi Seimei Hoken nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Dai-ichi Seimei Hoken gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,74 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +36,48 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 13,26 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Dai-ichi Seimei Hoken investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +162,52 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Dai-ichi Seimei Hoken verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert.
    Mit +3,74 % Dividendenrendite bietet Dai-ichi Seimei Hoken ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +36,48 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Dai-ichi Seimei Hoken für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,74 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 13,26.
    Dai-ichi Seimei Hoken weist eine Marktkapitalisierung von 37,79 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,74 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

    Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Dai-ichi Seimei Hoken konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +36,48 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

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    Dai-ichi Seimei Hoken Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 31.07.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Dai-ichi Seimei Hoken Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -1,88 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Beispielrechnung für 6.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 6.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,74 %, eine Investition von etwa 160.428 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2027 72,00 +32,11 % +3,74 %
    2026 54,50 +59,12 % +4,12 %
    2025 34,25 +21,24 % +3,21 %
    2024 28,25 +31,40 % +2,84 %

    Warum Dai-ichi Seimei Hoken für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,74 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +36,48 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 13,26
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Welche Risiken sollten Anleger beachten?

    Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

    Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

    Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital
    1.000 26.738
    3.000 80.214
    6.000 160.428
    12.000 320.856

    Dai-ichi Seimei Hoken

    -1,88 %
    -0,95 %
    +6,85 %
    +34,37 %
    +49,07 %
    +124,41 %
    +162,52 %
    +245,82 %
    +233,92 %
    ISIN:JP3476480003WKN:A1CS49
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    Dai-ichi Seimei Hoken Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,95 %
    1 Monat +6,85 %
    3 Monate +34,37 %
    1 Jahr +49,07 %

    Informationen zur Dai-ichi Seimei Hoken Aktie

    Es gibt 4 Mrd. Dai-ichi Seimei Hoken Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,79 Mrd. € wert.

    Dai-ichi Seimei Hoken Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Dai-ichi Seimei Hoken Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dai-ichi Seimei Hoken Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.






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    Markt Bote
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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