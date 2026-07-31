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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies belässt Puma SE auf 'Hold' - Ziel 27,50 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies belässt Puma auf Hold mit Kursziel 27,50 €
    • Umsatzwachstum abgeschwächt trotz WM-Effekt im Quartal
    • Lagerabbau und Wiedergewinnung des Marktinteresses dauern
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Puma SE auf 'Hold' - Ziel 27,50 Euro
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Puma auf "Hold" mit einem Kursziel von 27,50 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller befindet sich auf einem mühsamen Weg, schrieb James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ergebnisse für das zweite Quartal hätten zwar weitgehend den Erwartungen entsprochen. Trotz eines positiven Effekts durch die Fußball-Weltmeisterschaft habe sich das Umsatzwachstum jedoch abgeschwächt. Dies unterstreiche die anhaltenden Herausforderungen für den Konzern, die Attraktivität der Marke Puma wieder zu steigern. Der Abbau der Lagerbestände sowie die Wiedergewinnung des Marktinteresses dürften Zeit benötigen./rob/err/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    ISIN:DE0006969603WKN:696960
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,27 % und einem Kurs von 27,16 auf Tradegate (31. Juli 2026, 12:51 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um -3,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 4,00 Mrd..

    PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -7,82 %/+29,06 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 27,50 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 27,50, was eine Steigerung von +1,40% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu PUMA - 696960 - DE0006969603

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngsten Q2-Zahlen von Puma (Umsatz -≈10%, bereinigtes EBIT negativ, Prognose bestätigt), Lagerabbau (~€250 Mio.) und hohe Rohertragsmarge. Diskutiert werden Auswirkungen auf Kurs und Bewertung, Vergleiche zu Adidas/Nike, technische Signale (gleitende Durchschnitte, Rallye/Korrekturrisiko), Übernahmefantasie (China/Anta) und Cashflow/Outlook.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PUMA eingestellt.

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    dpa-AFX
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