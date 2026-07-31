Compagnie de Saint-Gobain Aktie weiter im Aufwärtstrend - +6,38 % - 31.07.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +6,38 % konnte die Compagnie de Saint-Gobain Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,01 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Compagnie de Saint-Gobain Aktie. Nach einem Plus von +3,01 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 82,70€, mit einem Plus von +6,38 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Saint-Gobain ist ein globaler Baustoffkonzern (Isolierung, Glas, Trockenbau, Mörtel, Baustoffhandel). Fokus: energieeffizientes, nachhaltiges Bauen und Renovieren. Starke Position in Europa, wachsende Präsenz in Nordamerika und Emerging Markets. Wichtige Wettbewerber: Knauf, Rockwool, CRH, Holcim, Kingspan. USP: breite Wertschöpfungskette, starke Marken, F&E-Power bei Hochleistungs- und Dämmstoffen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Compagnie de Saint-Gobain investiert war, konnte einen Gewinn von +8,85 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +13,18 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,92 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Compagnie de Saint-Gobain um -10,37 % verloren.

Während Compagnie de Saint-Gobain heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,62 %.

Compagnie de Saint-Gobain Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,18 % 1 Monat +6,92 % 3 Monate +8,85 % 1 Jahr -22,98 %

Informationen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie

Stand: 31.07.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 495 Mio. Compagnie de Saint-Gobain Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,92 Mrd.EUR € wert.

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Die Geschäfte des französischen Baustoffkonzerns Saint Gobain haben sich nach einem schwachen Jahresauftakt im zweiten Quartal belebt. Der Umsatz kletterte in den ersten sechs Monaten auf vergleichbarer Basis - also vor Währungseffekten und den …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von CRH, Heidelberg Materials und Co.

CRH, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,18 %. Heidelberg Materials notiert im Minus, mit -3,69 %. Holcim notiert im Minus, mit -1,52 %. Sika legt um +0,97 % zu

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Ob die Compagnie de Saint-Gobain Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.