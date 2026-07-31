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    Bitzero meldet Absichtsbekundung zur vorzeitigen Rückzahlung eines Darlehens

    Bitzero meldet Absichtsbekundung zur vorzeitigen Rückzahlung eines Darlehens
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Das Unternehmen beabsichtigt, nach Ablauf einer Mitteilungsfrist von fünf Geschäftstagen einen Teil seiner Finanzierungserlöse für die vorzeitige Rückzahlung bestehender besicherter Verbindlichkeiten zu verwenden

     

    VANCOUVER, BC / 31. Juli 2026 / IRW-Press / Bitzero Holdings Inc. (Nasdaq: AIBZ) (CSE: AIBZ.U) (FWB: 000) („Bitzero“ oder das „Unternehmen“), ein Anbieter von nachhaltiger Hochleistungsrechner- („HPC“) und KI-Rechenzentrumsinfrastruktur, gibt bekannt, dass es gemäß der bestehenden, vorrangig besicherten Darlehensfazilität des Unternehmens (das „Darlehen“) mit einem Kreditgeberkonsortium die erforderliche Mitteilung über die Absicht des Unternehmens abgegeben hat, die ausstehenden Verpflichtungen aus dem Darlehen vorzeitig zurückzuzahlen.

     

    Das Unternehmen geht davon aus, dass es die vorzeitige Rückzahlung nach Ablauf der für die Darlehensfazilität geltenden Mitteilungsfrist von fünf Geschäftstagen am oder um den 6. August 2026 abschließen wird. Zur Finanzierung der vorzeitigen Rückzahlung beabsichtigt das Unternehmen, einen Teil des Nettoerlöses aus seiner vor kurzem durchgeführten Privatplatzierung im Wert von ca. 25 Millionen USD zu verwenden, die am 30. Juli 2026 abgeschlossen wurde.

     

    Der im Rahmen des Darlehens endgültig zu zahlende Betrag umfasst den ausstehenden Kapitalbetrag in Höhe von 22.375.000 USD zuzüglich aufgelaufener, noch nicht gezahlter Zinsen und aller sonstigen Beträge, die zum Zeitpunkt der vorzeitigen Rückzahlung gemäß dem Darlehen zu zahlen sind.

     

    Mit Abschluss der vorzeitigen Rückzahlung geht das Unternehmen davon aus, dass das Darlehen vollständig getilgt ist und alle damit verbundenen Pfandrechte und Sicherungsrechte an den Vermögenswerten des Unternehmens gemäß den geltenden Rückzahlungs-, Entlastungs- und Freigabemechanismen im Rahmen des Darlehens aufgehoben werden. Das Unternehmen erwartet, dass dies seine Bilanz erheblich stärkt, seine Kapitalstruktur optimiert und es in die Lage versetzen wird, seine langfristige Wachstumsstrategie für den Ausbau der Infrastruktur und der Rechenzentren weitgehend frei von wesentlichen Verbindlichkeiten umzusetzen. Die vorzeitige Rückzahlung erfolgt nach dem erfolgreichen Abschluss einer Finanzierung des Unternehmens in Form einer Privatplatzierung in Höhe von ca. 25 Millionen USD, die vollständig von institutionellen Investoren aus den USA gezeichnet wurde und einen wichtigen Meilenstein bei der weiteren Institutionalisierung der Kapitalbasis von Bitzero darstellt. Insgesamt dürften diese Entwicklungen die finanzielle Flexibilität des Unternehmens erhöhen und Bitzero in die Lage versetzen, den Ausbau seines wachsenden Portfolios an Infrastrukturwerten zu beschleunigen.

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