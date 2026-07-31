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    Ölriesen im Gewinnrausch

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    Chevron und ExxonMobil: Milliarden, Dividenden und ein Microsoft-Deal

    Chevron und ExxonMobil verdienen Milliarden, steigern die Förderung und schütten kräftig aus. Besonders Chevrons 20-Jahres-Deal mit Microsoft eröffnet plötzlich ein völlig neues Wachstumsfeld.

    Für Sie zusammengefasst
    • Chevron steigert Gewinn Produktion und spart Milliarden
    • 20-Jahres-Stromvertrag mit Microsoft für Rechenzentrum
    • ExxonMobil hoher Mittelzufluss Dividenden und Rückkäufe
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Ölriesen im Gewinnrausch - Chevron und ExxonMobil: Milliarden, Dividenden und ein Microsoft-Deal
    Foto: Nic Coury - AP

    Chevron und ExxonMobil haben im zweiten Quartal starke Ergebnisse erzielt. Beide Ölkonzerne profitierten von höheren Fördermengen, guten Raffineriemargen und sinkenden Kosten.

    Chevron steigerte den Nettogewinn auf 12,1 Milliarden US-Dollar. Das verwässerte Ergebnis je Aktie lag bei 6,11 US-Dollar. Bereinigt verdiente der Konzern zwölf Milliarden US-Dollar oder 6,06 US-Dollar je Aktie.

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    Die Förderung stieg im Jahresvergleich um 20 Prozent. Dazu trugen die übernommenen Anlagen von Hess sowie das Wachstum im Permbecken und im Golf von Amerika bei. Die Produktion im amerikanischen Upstream-Geschäft erreichte einen Rekordwert.

    Auch die Raffinerien liefen stark. Der Rohöldurchsatz in den Vereinigten Staaten stieg auf 1,07 Millionen Barrel pro Tag. Die Auslastung lag bei mehr als 97 Prozent.

    "Unsere starke Leistung ist das Ergebnis disziplinierter Investitionen und einer konsequenten Umsetzung", sagte Chevron-Chef Mike Wirth. Der Konzern erreichte sein Kostensenkungsziel sechs Monate früher als geplant.

    Chevron spart inzwischen jährlich drei Milliarden US-Dollar. Die Synergien aus der Hess-Übernahme erreichten 1,5 Milliarden US-Dollar und lagen damit 50 Prozent über dem ursprünglichen Ziel. Die Gesamtverschuldung sank um den Rekordbetrag von 8,4 Milliarden US-Dollar.

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    Der Konzern erschließt zudem ein neues Geschäft mit Rechenzentren. Chevron schloss mit Microsoft einen Stromliefervertrag über 20 Jahre. Ein geplantes Kraftwerk in West-Texas soll 2,67 Gigawatt für ein Rechenzentrum bereitstellen. Die Quartalsdividende beträgt 1,78 US-Dollar je Aktie, die auf der Kursleiter nach oben klettert.

    Chevron Corporation

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    ExxonMobil meldete einen Gewinn von 14,5 Milliarden US-Dollar oder 3,48 US-Dollar je Aktie. Bereinigt waren es 14,7 Milliarden US-Dollar oder 3,52 US-Dollar je Aktie.

    Der operative Mittelzufluss erreichte 23,6 Milliarden US-Dollar. Der freie Mittelzufluss lag bei 17,2 Milliarden US-Dollar. Insgesamt zahlte ExxonMobil 9,4 Milliarden US-Dollar an seine Aktionäre. Davon entfielen 4,3 Milliarden US-Dollar auf Dividenden und 5,1 Milliarden US-Dollar auf Aktienrückkäufe.

    Die Förderung erreichte ohne die Störungen im Nahen Osten den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahrzehnten. Im Permbecken meldete ExxonMobil eine Rekordproduktion. Auch das Geschäft in Guyana wächst weiter. Die fünfte schwimmende Produktionsanlage soll im vierten Quartal starten. Sie erhöht die Kapazität um 250.000 Barrel pro Tag.

    Seit Beginn seines Sparprogramms senkte ExxonMobil die jährlichen Kosten um 16,3 Milliarden US-Dollar. "Das zweite Quartal war von Störungen geprägt, zeichnete sich jedoch durch eine konsequente Umsetzung aus", sagte Konzernchef Darren Woods. ExxonMobil beschloss für das dritte Quartal eine Dividende von 1,03 US-Dollar je Aktie. Anders als die Chevron-Aktie verliert die Exxon-Aktie nach den Zahlen an Boden.

    Exxon Mobil

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    Beide Ölriesen zeigen damit starke Mittelzuflüsse und hohe Ausschüttungen. Chevron positioniert sich zusätzlich als möglicher Energieversorger für den Boom rund um Künstliche Intelligenz.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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