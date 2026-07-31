DCI Database for Commerce and Industry: DCI AG veröffentlicht H1 2026
DCI startet stark ins Jahr 2026: Umsatzplus, deutlich gesunkene Kosten, verbesserte Ergebnisse und eine weiterhin sehr solide Kapital- und Liquiditätsbasis.
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- Umsatz H1 2026: TEUR 565 (Vorjahr TEUR 523; +8%).
- Kosten H1 2026: TEUR 743 (Vorjahr TEUR 853; -13%).
- Verbesserte operative Ergebnisse: EBITDA H1 2026 TEUR -114 (Vorjahr TEUR -309); EBT TEUR -79 (Vorjahr TEUR -271).
- Finanzergebnis aus Ergebnisabführungsvertrag mit Content Factory 1 GmbH: TEUR +304 (Stand 30.06.2026; Vorjahr TEUR +195) — dieses ist im Halbjahres‑EBT nicht enthalten und wird kumuliert zum Jahresende ausgewiesen.
- Starke Kapitalausstattung: Eigenkapital 30.06.2026 TEUR 5.450 (31.12.2025: TEUR 5.529); Bilanzsumme TEUR 5.734 (31.12.2025: TEUR 5.789); Eigenkapitalquote 95%; liquide Mittel TEUR 1.402 (31.12.2025: TEUR 1.464).
- Weitere Informationen: Vollständiger Emittentenbericht seit heute auf www.dci.de verfügbar; Aktie gelistet u.a. im m:access (ISIN DE000A11QU11).
Der Kurs von DCI Database for Commerce and Industry lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,2000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,08 % im Plus.
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