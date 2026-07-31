RBC belässt Puma SE auf 'Sector Perform' - Ziel 25 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,72 % und einem Kurs von 27,03 auf Tradegate (31. Juli 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um -3,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,13 %.

Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 4,00 Mrd..

PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -8,36 %/+28,30 % bedeutet.