ANALYSE-FLASH
RBC belässt Puma SE auf 'Sector Perform' - Ziel 25 Euro
- RBC belässt Puma auf Sector Perform mit Ziel 25€
- Bruttomarge besser und bereinigtes EBIT wie erwartet
- Freier Cashflow verbesserte sich dank Lagerabbau
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller habe für das zweite Quartal Geschäftszahlen weitgehend im Rahmen der Erwartungen vorgelegt, schrieb Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Erlöse seien währungsbereinigt zwar um neun Prozent zurückgegangen, die Bruttomarge sei aber besser ausgefallen und das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) habe den Erwartungen entsprochen. Der freie Barmittelfluss habe sich deutlich verbessert, da Puma Lagerbestände abbaue und das Betriebskapital reduziert habe. Der bestätigte Jahresausblick deutet nach Ansicht von Dadhania auf eine bessere Umsatzentwicklung in der zweiten Jahreshälfte hin./rob/err/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:25 / EDT
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Maßnahmen und schwächerer Nachfrage - starker Freier Cashflow - Ausblick für 2026 bestätigt (deutsch)
Fr, 31.07.26 08:00· Quelle: dpa-AFX
Hier baut sich wahnsinniger Druck nach oben auf.......Wenn der sich durch irgendein Ereigniss endlädt, sehen wir hier 20-30% Plus an einem Tag.
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