BERENBERG stuft Siemens Healthineers auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einschätzung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Sam England am Freitag. Der Bereich Diagnostik bleibe ein erheblicher Hemmfaktor./rob/la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 09:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 09:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 37,11EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Sam England
Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 39
Kursziel alt: 39
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sam England
Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers
Aktieneinstufung neu: neutral
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