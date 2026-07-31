BERENBERG stuft Siemens Healthineers auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einschätzung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Sam England am Freitag. Der Bereich Diagnostik bleibe ein erheblicher Hemmfaktor./rob/la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 09:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 37,11EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Sam England

Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 39

Kursziel alt: 39

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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