JPMORGAN stuft Schaeffler auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler anlässlich der Senkung der mittelfristigen Ziele auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Anleger erwarteten weitere Belege dafür, dass der Geschäftsbereich E-Mobilität des Auto- und Industriezulieferers mittelfristig die Gewinnschwelle erreiche, schrieb Jose M Asumendi am Freitag. Dieses Thema soll bei der bevorstehenden Telefonkonferenz zu den Geschäftsergebnissen erörtert werden./rob/la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 10:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 10:46 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,37 % und einem Kurs von 7,00EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Schaeffler

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 10

Kursziel alt: 10

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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