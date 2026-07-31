JPMORGAN stuft Schaeffler auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler anlässlich der Senkung der mittelfristigen Ziele auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Anleger erwarteten weitere Belege dafür, dass der Geschäftsbereich E-Mobilität des Auto- und Industriezulieferers mittelfristig die Gewinnschwelle erreiche, schrieb Jose M Asumendi am Freitag. Dieses Thema soll bei der bevorstehenden Telefonkonferenz zu den Geschäftsergebnissen erörtert werden./rob/la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 10:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 10:46 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 10:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 10:46 / BST
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Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,37 % und einem Kurs von 7,00EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: Schaeffler
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 10
Kursziel alt: 10
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: Schaeffler
Aktieneinstufung neu: neutral
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