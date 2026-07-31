Es gibt wieder Sprit für Autofahrer auf der Krim

SIMFEROPOL/SEWASTOPOL (dpa-AFX) - Nach wochenlangen Treibstoffengpässen hat sich die Versorgungslage auf der bereits seit 2014 von Russland annektierten ukrainischen Schwarzmeerhalbinsel Krim wieder gebessert. Die Besatzungsbehörden stellten Karten bereit, die Dutzende Tankstellen auf der Halbinsel mit verfügbarem Benzin und Diesel zeigen. In der größten Stadt Sewastopol geben Tankstellen - je nach Kraftstoffart - aber weiter nur maximal 20 oder 40 Liter an die Autofahrer ab. Mehrere Sorten waren zudem nur mit Bezugsscheinen erhältlich. Die Preise sind dabei Medienberichten zufolge dreimal so hoch wie in Moskau.

Bürger dürfen für den Betrieb von Stromgeneratoren dabei auch wieder Benzin in Kanister füllen. Vor allem im Norden und Westen der Halbinsel gibt es stundenlange Stromausfälle, welche die Einwohner mit Notstromern und großen Batterien überbrücken. Auch Wasser wird durch den Ausfall der Wasserpumpen nur stundenweise bereitgestellt.