🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsE-Stoxx 50 IndexvorwärtsNachrichten zu E-Stoxx 50

    INDEX-MONITOR/JPMorgan

    193 Aufrufe 193 0 Kommentare 0 Kommentare

    Eon mit Chance auf EuroStoxx - VW und BMW wohl raus

    Für Sie zusammengefasst
    • Societe Generale hat Chancen auf EuroStoxx Aufnahme
    • Engie ist nach Kursanstieg für Aufnahme gut aufgestellt
    • Eon könnte nach acht Jahren ins EuroStoxx zurückkehren
    INDEX-MONITOR/JPMorgan - Eon mit Chance auf EuroStoxx - VW und BMW wohl raus
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hält zur Index-Überprüfung im September eine Rückkehr des Energieversorgers Eon in den EuroStoxx 50 für gut möglich. Noch davor allerdings sieht Analyst Pankaj Gupta die französische Großbank Societe Generale (SocGen) in den Leitindex der Euroregion aufsteigen, wie er in einem Kommentar schrieb. Zudem dürfte der französische Energiekonzern Engie aufgenommen werden.

    Etwaige Änderungen nach der regulären Index-Überprüfung wird ISS Stoxx am Dienstagabend, 1. September, bekannt geben. Für gewöhnlich erfolgt dies nach dem US-Handelsschluss um 22 Uhr. In Kraft treten sie am Montag, 21. September.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu E.ON!
    Long
    17,73€
    Basispreis
    1,26
    Ask
    × 14,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    20,05€
    Basispreis
    0,13
    Ask
    × 14,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Insgesamt sieht der Experte derzeit drei Wechsel, da derzeit die Aktien der beiden deutschen Autobauer Volkswagen und BMW sowie die Aktie des niederländischen Informationsdienstleisters Wolters Kluwer die Verbleibe-Kriterien nicht mehr erfüllten.

    So werden Mitglieder des EuroStoxx aus dem Index entfernt, wenn sie mit Blick auf den am Streubesitz orientierten Börsenwert (Free-Float-Marktkapitalisierung) auf Platz 61 oder darüber liegen. Derzeit liege VW auf Platz 64, Kluwer auf 63 und BMW auf 62, so Gupta.

    Angesichts des kräftigen Kursanstiegs der Societe Generale am 30. Juli und weiterer Kursgewinne sind die Aufnahmechancen für die französische Bank indes sehr gut. Ihre Free-Float-Marktkapitalisierung hat inzwischen die der Deutschen Bank überholt. Zudem - und das ist besonders wichtig - liege sie nun auch knapp über der Schwelle für die Aufnahme in den Supersektor-Index, was eine Voraussetzung für die Aufnahme in den EuroStoxx ist. Auch Engie sei angesichts des Kursanstiegs seit Jahresbeginn gut aufgestellt, um einen der begehrten Plätze in dem Index zu ergattern.

    Um den dritten Aufnahmeplatz gibt es indes ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Eon und dem finnischen Netzwerkausrüster Nokia . "Sollte die Aktie der Societe Generale aufgenommen werden, erwarten wir entweder die Aufnahme von Eon oder Nokia. Wird Societe Generale nicht aufgenommen, erwarten wir die Aufnahme sowohl von Eon als auch von Nokia", resümierte Gupta.

    Sollte Eon den Sprung im September schaffen, wäre der Energiekonzern nach acht Jahren wieder zurück im EuroStoxx. Den hatte Eon im September 2018 aufgrund des gesunkenen Börsenwertes, ausgelöst durch einen radikalen Konzernumbau infolge des Ausstiegs Deutschlands aus der Atomkraft, verlassen müssen./ck/mis/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 59,58 auf Tradegate (31. Juli 2026, 13:27 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um +4,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,55 %.

    Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 33,47 Mrd..

    BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 78,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der BMW Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 62,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +4,24 %/+51,31 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    INDEX-MONITOR/JPMorgan Eon mit Chance auf EuroStoxx - VW und BMW wohl raus Die US-Bank JPMorgan hält zur Index-Überprüfung im September eine Rückkehr des Energieversorgers Eon in den EuroStoxx 50 für gut möglich. Noch davor allerdings sieht Analyst Pankaj Gupta die französische Großbank Societe Generale (SocGen) in den …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     