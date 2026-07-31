AKTIE IM FOKUS
Natwest-Aktie steigt auf höchsten Stand seit 2008
- Aktie erreicht höchsten Stand seit Finanzkrise 2008
- Starkes zweites Quartal, freier Cashflow überzeugt
- Verstaatlicht 2008, Staat zahlte über 45 Mrd Pfund
LONDON (dpa-AFX) - Die Aktie von Natwest ist am Freitag auf ihren höchsten Stand seit der Weltfinanzkrise 2008 gestiegen. Für die Papiere ging es zuletzt um 4,5 Prozent auf gut 714 Pence nach oben. Seit Jahresbeginn hat sie rund neun Prozent an Wert gewonnen. Die britische Bank hatte im zweiten Quartal die Markterwartungen übertroffen und den Jahresausblick angehoben.
Für Analyst James Grzinic vom Analysehaus Jefferies hat die britische Bank solide Geschäftszahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Der bereinigte Gewinn vor Risikovorsorge habe zwar nur im Rahmen der Erwartungen gelegen und die Nettozinsmarge sei einen Tick schwächer ausgefallen. Der freie Barmittelfluss habe aber überzeugt. Zudem dürfte Natwest wieder ein Aktienrückkaufprogramm auflegen. Die Ziele für 2028 erscheinen dem Branchenexperten zufolge zunehmend konservativ.
Die heutige Natwest - damals noch als Royal Bank of Scotland firmierend - war im Zuge der Finanzkrise 2007/08 verstaatlicht worden. Sie war damals weltweit eine der größten Problemfälle und die britische Regierung musste über 45 Milliarden Pfund in die Bank pumpen, um diese vor der Insolvenz zu retten. 2025 stieg Großbritannien dann nach fast 17 Jahren mit dem Verkauf eines letzten Anteils aus der Natwest aus./err/mis/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NatWest Group Aktie
Die NatWest Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,61 % und einem Kurs von 8,33 auf Tradegate (31. Juli 2026, 11:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NatWest Group Aktie um +7,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,29 %.
Die Marktkapitalisierung von NatWest Group bezifferte sich zuletzt auf 66,76 Mrd..
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Ich hab jetzt meinen Bestand auf 1000 Aktien aufgerundet . 🙂
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