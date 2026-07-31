RBC stuft Adidas auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adidas nach dem Kursrutsch infolge der vorgelegten Quartalszahlen von 210 auf 200 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der Rutsch sei überzogen gewesen, schrieb Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Dynamik der Marke Adidas sei solide, und die Qualität des Umsatzwachstums sei kaum zu bestreiten./rob/la/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 17:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 158,7EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Piral Dadhania

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 210

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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