JPMORGAN stuft APPLE INC auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 345 auf 340 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Er habe seine kurzfristigen Schätzungen für den Technologiekonzern gekappt, schrieb Samik Chatterjee in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die robuste Nachfrage stoße auf eine Mauer aus Lieferengpässen und Kostenproblemen./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 22:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 22:21 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 22:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 22:21 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,48 % und einem Kurs von 267,9EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Samik Chatterjee
Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 340
Kursziel alt: 345
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Samik Chatterjee
Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 340
Kursziel alt: 345
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