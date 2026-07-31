JPMORGAN stuft APPLE INC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 345 auf 340 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Er habe seine kurzfristigen Schätzungen für den Technologiekonzern gekappt, schrieb Samik Chatterjee in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die robuste Nachfrage stoße auf eine Mauer aus Lieferengpässen und Kostenproblemen./rob/la/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 22:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 22:21 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,48 % und einem Kurs von 267,9EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Samik Chatterjee

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 340

Kursziel alt: 345

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar