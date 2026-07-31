ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für Apple auf 340 Dollar - 'Overweight'
- JPMorgan senkt Apple-Kursziel von 345 auf 340 USD
- Einstufung bleibt Overweight trotz Kostenproblemen
- Robuste Nachfrage trifft auf Lieferengpässe
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 345 auf 340 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Er habe seine kurzfristigen Schätzungen für den Technologiekonzern gekappt, schrieb Samik Chatterjee in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die robuste Nachfrage stoße auf eine Mauer aus Lieferengpässen und Kostenproblemen./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 22:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 22:21 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,34 % und einem Kurs von 268,3 auf Tradegate (31. Juli 2026, 13:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um -5,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,22 %.
Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,94 Bil..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 316,63USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 296,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 350,00USD was eine Bandbreite von +10,76 %/+30,96 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 340 US-Dollar
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