JPMorgan senkt Ziel für Apple auf 340 Dollar - 'Overweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,34 % und einem Kurs von 268,3 auf Tradegate (31. Juli 2026, 13:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um -5,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,22 %.

Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,94 Bil..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 316,63USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 296,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 350,00USD was eine Bandbreite von +10,76 %/+30,96 % bedeutet.