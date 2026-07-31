Novo Nordisk mit Entwicklungsfehlschlag für mögliches Herzmedikament
- Ziltivekimab zeigte biologische Wirkung ohne Nutzen
- Nicht barmittelwirksame Abschreibung im dritten Quartal
- Aktienkurs fiel nach Studienergebnis um rund 8 Prozent
BAGSVARD (dpa-AFX) - Der Wirkstoff Ziltivekimab von Novo Nordisk hat in einer zulassungsrelevanten Phase-III-Studie nicht die erhoffte Risikoreduzierung für schwere Notfälle des Herz-Kreislaufsystems gezeigt. Obwohl Ziltivekimab die erwartete biologische Wirkung zeigte, führte dies nicht zu Vorteilen hinsichtlich schweren kardiovaskulärer Ereignisse, sagte Martin Holst, Entwicklungschef des dänischen Pharmakonzerns laut einer Mitteilung vom Freitag. Der Ausblick für den um Sondereffekte bereinigten operativen Gewinn 2026 bleibe zwar bestehen, doch müsse im dritten Quartal nun eine nicht barmittelwirksame Wertberichtigung verbucht werden, hieß es weiter vom Unternehmen. Der Aktienkurs fiel um rund 8 Prozent./mis/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,11 % und einem Kurs von 40,17 auf Tradegate (31. Juli 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -5,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,44 %.
Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 139,64 Mrd..
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 294,57DKK. Von den letzten 7 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 332,00DKK was eine Bandbreite von +503,06 %/+700,87 % bedeutet.
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Der ist degeneriert genug und erzählt dann so einen Schwachsinn wirklich, mangels realer sozialer Bindung in der echten Welt....