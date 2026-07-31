Novo Nordisk mit Entwicklungsfehlschlag für mögliches Herzmedikament

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,11 % und einem Kurs von 40,17 auf Tradegate (31. Juli 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -5,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,44 %.

Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 139,64 Mrd..

Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 294,57DKK. Von den letzten 7 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 332,00DKK was eine Bandbreite von +503,06 %/+700,87 % bedeutet.