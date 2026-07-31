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    Besonders beachtet!

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    Eaton Aktie stark gefragt - 31.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Eaton Aktie bisher um +8,65 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Eaton Aktie.

    Besonders beachtet! - Eaton Aktie stark gefragt - 31.07.2026
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Eaton ist ein irisch-US‑Industriekonzern für Energiemanagement. Kernbereiche: elektrische Komponenten und Systeme, Leistungsschalter, USV, Energieverteilung, Hydraulik- und Luftfahrtlösungen. Starke Position in Energieinfrastruktur, Industrie und Gebäudetechnik. Wichtige Wettbewerber: Schneider Electric, ABB, Siemens, Rockwell. USP: breite Plattform, starke Position in Nischen, Fokus auf Effizienz und Elektrifizierung.

    Eaton Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 31.07.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Eaton Aktie. Mit einer Performance von +8,65 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,89 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Eaton Aktie. Nach einem Plus von +5,89 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 365,35. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +3,24 % bei Eaton.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eaton Aktie damit um -0,38 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,45 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Eaton +32,58 % gewonnen.

    Während Eaton heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,37 %.

    Eaton Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,38 %
    1 Monat +1,45 %
    3 Monate +3,24 %
    1 Jahr +6,09 %
    Stand: 31.07.2026, 14:00 Uhr

    Informationen zur Eaton Aktie

    Es gibt 388 Mio. Eaton Aktien. Damit ist das Unternehmen 142,74 Mrd.EUR € wert.

    Eaton Reports Record Second Quarter 2026 Results, with Strong Organic Growth, Accelerating Orders and Backlog, and Raises Organic Growth Guidance


    Intelligent power management company Eaton Corporation plc (NYSE:ETN) today announced that second quarter 2026 earnings per share were $2.11. Excluding charges of $0.50 per share related to intangible amortization, $0.49 per share related to …

    Spannende Zahlen von: Sony, Moderna, AbbVie, Eaton, ExxonMobil, Linde und Puma!


    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ABB, Emerson Electric und Co.

    ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,58 %. Emerson Electric notiert im Plus, mit +0,31 %. Schneider Electric notiert im Plus, mit +3,10 %. Siemens legt um +0,64 % zu

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    Ob die Eaton Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eaton Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Eaton

    +8,31 %
    -1,31 %
    +0,06 %
    +1,58 %
    +5,91 %
    +96,24 %
    +168,28 %
    +533,77 %
    +828,57 %
    ISIN:IE00B8KQN827WKN:A1J88N
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