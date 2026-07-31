Börsen Update Europa - 31.07. - ATX stark +0,91 %

Der MDAX bewegt sich bei 32.251,05 PKT und fällt um -0,45 %. Top-Werte: AIXTRON +6,03 %, Wacker Chemie +5,72 %, SILTRONIC AG +5,08 % Flop-Werte: Schaeffler -13,26 %, HENSOLDT -5,48 %, Kion Group -4,91 %

Der DAX steht aktuell (13:59:29) bei 25.714,17 PKT und steigt um +0,08 %. Top-Werte: Infineon Technologies +5,27 %, Siemens Energy +3,22 %, RWE +1,59 % Flop-Werte: Heidelberg Materials -3,67 %, GEA Group -3,21 %, Scout24 -3,19 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht aktuell (13:59:44) bei 3.847,22 PKT und fällt um -0,43 %.

Top-Werte: AIXTRON +6,03 %, Infineon Technologies +5,27 %, SILTRONIC AG +5,08 %

Flop-Werte: HENSOLDT -5,48 %, freenet -2,69 %, Nemetschek -2,69 %

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Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.390,87 PKT und steigt um +0,45 %.

Top-Werte: Compagnie de Saint-Gobain +6,92 %, Infineon Technologies +5,27 %, Siemens Energy +3,22 %

Flop-Werte: Wolters Kluwer -2,08 %, Koninklijke Ahold Delhaize -2,04 %, DANONE -1,99 %

Der ATX steht aktuell (13:59:33) bei 6.508,44 PKT und steigt um +0,91 %.

Top-Werte: Lenzing +5,73 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +2,21 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,75 %

Flop-Werte: Palfinger -3,28 %, Oesterreichische Post -0,54 %, EVN +0,09 %

Der SMI bewegt sich bei 14.443,62 PKT und fällt um -0,05 %.

Top-Werte: ABB +1,58 %, Sika +1,57 %, Amrize +0,81 %

Flop-Werte: Nestle -1,72 %, Holcim -1,40 %, Swisscom -1,34 %

Der CAC 40 steht bei 8.556,53 PKT und gewinnt bisher +0,57 %.

Top-Werte: Compagnie de Saint-Gobain +6,92 %, ENGIE +4,96 %, LEGRAND +3,29 %

Flop-Werte: Veolia Environnement -2,11 %, ORANGE -2,10 %, Bouygues -2,04 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.261,47 PKT und steigt um +0,40 %.

Top-Werte: ABB +1,58 %, Nordea Bank Abp +1,49 %, Alfa Laval +1,43 %

Flop-Werte: Telia Company -2,07 %, Tele2 (B) -1,77 %, Securitas Shs(B) -1,24 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 6.505,00 PKT und steigt um +0,85 %.

Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +3,86 %, Viohalco +3,22 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +2,01 %

Flop-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations -0,78 %, Public Power -0,54 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,18 %