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    Merz drängt auf Schutz der EU-Außengrenze

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz fordert Spanien zum schnellen Eingreifen in Ceuta
    • Merz verlangt von Marokko Rücknahme der Migranten
    • CDU warnt vor Kontrollverlust an EU-Außengrenzen und GEAS
    Merz drängt auf Schutz der EU-Außengrenze
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Wegen des Ansturms zehntausender Migranten auf die Exklave Ceuta hat Bundeskanzler Friedrich Merz die spanische Regierung aufgerufen, die Situation schnellstmöglich wieder in den Griff zu bekommen. "Der Schutz der Außengrenzen der Europäischen Union ist entscheidend für die Bekämpfung illegaler Migration", betonte der CDU-Politiker. "Von Marokko erwarten wir, dass sie die illegalen Migranten unverzüglich wieder zurücknehmen", ergänzte der Kanzler.

    Die neue CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann warnte vor einem Kontrollverlust an der EU-Außengrenze. "Illegale Migration bedroht uns als Land und Gesellschaft. Es darf keinen Kontrollverlust an den Grenzen geben", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Das neue europäische Asylsystem GEAS müsse diesem "ersten großen Anwendungsfall" standhalten. Die Reform zielt auf verbesserte Kontrollen und Registrierungen an den EU-Außengrenzen ab.

    Medienberichten zufolge waren in den vergangenen Tagen fast 50.000 Migranten von Marokko aus irregulär in die spanische Nordafrika-Exklave gelangt. Merz begrüßte vor diesem Hintergrund ausdrücklich die Absicht aus Madrid, "die illegalen Migranten nicht auf den europäischen Kontinent zu lassen"./ax/mfi/DP/mis






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