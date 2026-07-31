Bitcoin vor Wochenende schwächer: Kurs fällt auf 63.744 USD – Alarm? - 31.07.26

Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -1,52 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 65.356,53USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum verloren -1,80 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um -0,98 %, Solana SOL/USD änderte sich um -1,29 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um -0,02 %, ETH/USD um +0,68 %, SOL/USD um -0,39 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um -1,82 %.

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