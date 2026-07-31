Erst nach diesem Tag sollten Anleger bei SpaceX wieder einsteigen, so Cramer

Die Nervosität rund um SpaceX nimmt kurz vor der wichtigsten Woche seit dem Börsendebüt weiter zu. Die Aktie ist seit ihrem Hoch vom 16. Juni bei 201,80 US-Dollar um rund 44 Prozent auf etwa 112,20 US-Dollar gefallen. Ausgerechnet jetzt stehen zwei Termine an, die den nächsten großen Ausschlag bringen könnten: Am 4. August legt SpaceX Quartalszahlen vor, zwei Tage später läuft die erste Lock-up-Frist nach dem IPO aus. Dann dürfte der frei handelbare Aktienbestand spürbar steigen.

Genau vor diesem Timing warnte Jim Cramer bereits in seiner CNBC-Sendung Mad Money. Er bleibt zwar langfristig bullish für Elon Musk und SpaceX, riet Anlegern aber davon ab, vor Ablauf der Sperrfrist groß einzusteigen. "Wenn Sie SpaceX kaufen möchten, kaufen Sie vielleicht ein wenig, aber ich bitte Sie inständig: Wenn Sie groß einsteigen wollen, warten Sie zumindest ab, bis die erste Sperrfrist für Insiderverkäufe am kommenden Donnerstag abläuft, und lassen Sie den Aktienkurs erst weiter sinken, bevor Sie den Kauf tätigen." Sein Argument: Wenn mehr Aktien handelbar werden, kann zusätzlicher Verkaufsdruck entstehen. !Generell führt ein größeres Angebot zu niedrigeren Kursen", sagte Cramer.