Heidelberg Materials Aktie weiter abwärts - 31.07.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Heidelberg Materials Aktie. Mit einer Performance von -3,84 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Heidelberg Materials Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,07 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 160,25€, mit einem Minus von -3,84 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Heidelberg Materials ist einer der weltweit größten Baustoffkonzerne mit Fokus auf Zement, Transportbeton, Zuschlagstoffe und Asphalt. Kernzweck ist die Versorgung von Infrastruktur- und Hochbauprojekten. Starke Marktstellung in Europa und Nordamerika. Wichtige Wettbewerber: Holcim, CRH, Cemex, Buzzi. Mögliche USPs: vertikal integrierte Wertschöpfung, starke Position bei CO₂-armen Zementlösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Heidelberg Materials Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -13,06 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,99 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,96 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -28,01 % verloren.

Heidelberg Materials Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,99 % 1 Monat -4,96 % 3 Monate -13,06 % 1 Jahr -19,20 %

Informationen zur Heidelberg Materials Aktie

Stand: 31.07.2026, 14:04 Uhr

Es gibt 178 Mio. Heidelberg Materials Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,59 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Heidelberg Materials anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 250 auf 225 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den Baustoffkonzern …

EQS Voting Rights Announcement: Heidelberg Materials AG Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 31.07.2026 / 12:16 CET/CEST …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Holcim, Buzzi Unicem und Co.

Holcim, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,48 %. Buzzi Unicem notiert im Minus, mit -0,44 %.

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Ob die Heidelberg Materials Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Heidelberg Materials Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.