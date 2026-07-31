Deutsche Telekom Aktie leidet unter Verkäufen - 31.07.2026

Am heutigen Handelstag musste die Deutsche Telekom Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,04 % im Minus. Die Talfahrt der Deutsche Telekom Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,35 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 26,47€, mit einem Minus von -2,04 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Deutsche Telekom Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -2,57 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um +2,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,29 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Deutsche Telekom -4,53 % verloren.

Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,00 % 1 Monat +6,29 % 3 Monate -2,57 % 1 Jahr -16,67 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 31.07.2026, 14:04 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Wettbewerbsgefahr durch SpaceX/Starlink (C‑Band‑Auktionen, mögliche Zukäufe) und deren Folgen für Telekoms Umsatz und Bewertung; daraus resultierende pessimistische Kursprognosen (Erwähnung von 23,50 € bis 15 € bzw. Schwächen bei TMUS), Gegenargumente zu Rückkaufprogrammen sowie technische Hinweise zum Test der 200‑Tage‑Linie.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 129,84 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Telekom

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,16 %. ORANGE notiert im Minus, mit -2,08 %. AT&T notiert im Plus, mit +0,20 %. Telefonica verliert -1,49 % Vodafone Group notiert im Minus, mit -1,97 %.

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Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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