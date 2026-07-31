BERENBERG stuft Knorr-Bremse auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Yasmin Steilen nannte in einer Einschätzung vom Donnerstagnachmittag das zweite Quartal und die mittelfristigen Aussichten des Bremsenspezialisten solide. Ausgeprägtere Kursschwächen sieht sie als Kaufgelegenheit./rob/ajx/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 103,2EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 12:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Yasmin Steilen
Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 125
Kursziel alt: 125
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Yasmin Steilen
Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse
Aktieneinstufung neu: positiv
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