BERENBERG stuft Knorr-Bremse auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Yasmin Steilen nannte in einer Einschätzung vom Donnerstagnachmittag das zweite Quartal und die mittelfristigen Aussichten des Bremsenspezialisten solide. Ausgeprägtere Kursschwächen sieht sie als Kaufgelegenheit./rob/ajx/menVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 103,2EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 12:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Yasmin Steilen

Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 125

Kursziel alt: 125

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

