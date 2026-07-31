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    Besonders beachtet!

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    HENSOLDT Aktie verliert deutlich an Wert - -5,05 % - 31.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die HENSOLDT Aktie bisher Verluste von -5,05 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der HENSOLDT Aktie.

    Besonders beachtet! - HENSOLDT Aktie verliert deutlich an Wert - -5,05 % - 31.07.2026
    Foto: Britta Pedersen - dpa

    HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    HENSOLDT Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 31.07.2026

    Die HENSOLDT Aktie ist bisher um -5,05 % auf 79,42 gefallen. Das sind -4,22  weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der HENSOLDT Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,67 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,05 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von HENSOLDT in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +6,72 % bestehen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um +0,35 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,38 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +8,73 % gewonnen.

    HENSOLDT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,35 %
    1 Monat +16,38 %
    3 Monate +6,72 %
    1 Jahr -14,71 %
    Stand: 31.07.2026, 14:05 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Diskrepanz zwischen starken Fundamentaldaten von Hensoldt (Aufträge 2,81 Mrd €, Umsatz 1,17 Mrd €, Auftragsbestand ca. 10,4 Mrd €, EBITDA 137 Mio €, Guidance 2026 Umsatz ca. 2,75 Mrd €, Marge 18,5–19%) und der aktuellen Kursreaktion. Der Kurs liegt bei ca. 78 €, nach den Zahlen im Minus. Debattiert wird über Profit-taking, Bewertung, technisches Abwärts-Setup (Trendkanal) und das langfristige Backlog-Fundament; Jefferies Buy-Signal.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HENSOLDT eingestellt.

    Zur HENSOLDT Diskussion

    Informationen zur HENSOLDT Aktie

    Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,13 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 31.07. - ATX stark +0,91 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Dax knapp unter Rekord - Techwerte treiben positive Stimmung


    Der Dax ist am Freitag dicht unter sein Rekordhoch von Anfang Juli geklettert. Doch vor dem Sprung darüber schreckten Anleger zurück. Die Stimmung allerdings blieb positiv, vor allem angesichts einer beeindruckenden Erholung von Technologieaktien …

    WARBURG RESEARCH stuft Hensoldt auf 'Buy'


    Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 91 Euro belassen. Das Rüstungsunternehmen habe gute Zahlen für das zweite Quartal geliefert, schrieb Christian Cohrs in einer am Freitag …

    HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?


    Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HENSOLDT

    -6,03 %
    +0,35 %
    +16,38 %
    +6,72 %
    -14,71 %
    +153,02 %
    +436,34 %
    +373,49 %
    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000
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