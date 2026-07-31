AIXTRON Aktie mit Kurssprung +6,80 % - 31.07.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die AIXTRON Aktie. Mit einer Performance von +6,80 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,71 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AIXTRON Aktie. Nach einem Plus von +6,71 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 37,70€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die AIXTRON Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -15,34 % verkraften.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um -6,07 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -27,69 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von AIXTRON +118,84 % gewonnen.

AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,07 % 1 Monat -27,69 % 3 Monate -15,34 % 1 Jahr +156,00 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 31.07.2026, 14:05 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Aixtron: Die Debatte dreht sich um Kursentwicklung, Bewertung und Perspektiven nach dem Halbjahresbericht. Viele rechnen mit einem Kursrutsch nach den Zahlen; andere sehen weiter steigende Impulse oder betonen Trader-Fokus. Kritiker nennen Aixtron eine Blenderfirma, während Befürworter auf eine 1-Jahres-Performance von über 100% verweisen. Diskussion auch über Institutionelle Investoren (JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America).

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber AIXTRON eingestellt.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,28 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Der Dax ist am Freitag dicht unter sein Rekordhoch von Anfang Juli geklettert. Doch vor dem Sprung darüber schreckten Anleger zurück. Die Stimmung allerdings blieb positiv, vor allem angesichts einer beeindruckenden Erholung von Technologieaktien …

Beflügelt von sehr hohen Kursgewinnen im US-amerikanischen und asiatischen Technologiesektor haben die deutschen Tech-Werte am Freitag Fahrt aufgenommen. Vor allem Halbleitertitel und Aktien aus dem Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) …

So schlagen sich die Wettbewerber von AIXTRON

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,84 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +4,26 %.

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Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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