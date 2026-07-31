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    Besonders beachtet!

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    AIXTRON Aktie mit Kurssprung +6,80 % - 31.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die AIXTRON Aktie bisher um +6,80 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der AIXTRON Aktie.

    Besonders beachtet! - AIXTRON Aktie mit Kurssprung +6,80 % - 31.07.2026
    Foto: AIXTRON

    AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

    AIXTRON Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 31.07.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die AIXTRON Aktie. Mit einer Performance von +6,80 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,71 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AIXTRON Aktie. Nach einem Plus von +6,71 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 37,70. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die AIXTRON Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -15,34 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um -6,07 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -27,69 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von AIXTRON +118,84 % gewonnen.

    AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,07 %
    1 Monat -27,69 %
    3 Monate -15,34 %
    1 Jahr +156,00 %
    Stand: 31.07.2026, 14:05 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Aixtron: Die Debatte dreht sich um Kursentwicklung, Bewertung und Perspektiven nach dem Halbjahresbericht. Viele rechnen mit einem Kursrutsch nach den Zahlen; andere sehen weiter steigende Impulse oder betonen Trader-Fokus. Kritiker nennen Aixtron eine Blenderfirma, während Befürworter auf eine 1-Jahres-Performance von über 100% verweisen. Diskussion auch über Institutionelle Investoren (JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America).

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber AIXTRON eingestellt.

    Zur AIXTRON Diskussion

    Informationen zur AIXTRON Aktie

    Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,28 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 31.07. - ATX stark +0,91 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Dax knapp unter Rekord - Techwerte treiben positive Stimmung


    Der Dax ist am Freitag dicht unter sein Rekordhoch von Anfang Juli geklettert. Doch vor dem Sprung darüber schreckten Anleger zurück. Die Stimmung allerdings blieb positiv, vor allem angesichts einer beeindruckenden Erholung von Technologieaktien …

    Rally bei Technologiewerten - KI-Fantasie aus USA und Asien


    Beflügelt von sehr hohen Kursgewinnen im US-amerikanischen und asiatischen Technologiesektor haben die deutschen Tech-Werte am Freitag Fahrt aufgenommen. Vor allem Halbleitertitel und Aktien aus dem Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) …

    So schlagen sich die Wettbewerber von AIXTRON

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,84 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +4,26 %.

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    Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AIXTRON

    +7,51 %
    -6,07 %
    -27,69 %
    -15,34 %
    +156,00 %
    +6,31 %
    +78,28 %
    +576,22 %
    +524,18 %
    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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