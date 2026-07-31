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    Besonders beachtet!

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    Amazon Aktie weiter im Aufwärtstrend - +11,44 % - 31.07.2026

    Am 31.07.2026 ist die Amazon Aktie, bisher, um +11,44 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Amazon Aktie.

    Besonders beachtet! - Amazon Aktie weiter im Aufwärtstrend - +11,44 % - 31.07.2026
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    Amazon ist ein globaler E‑Commerce- und Cloud-Konzern. Kerngeschäft: Online-Marktplatz, Logistik, Prime-Ökosystem; AWS als führender Cloud-Anbieter. Starke Marktstellung durch Skaleneffekte, Daten, eigene Marken und Infrastruktur. Wichtige Konkurrenten: Walmart, Alibaba, Microsoft, Google. USP: integriertes Ökosystem aus Handel, Cloud, Streaming und Logistik.

    Amazon Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 31.07.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +11,44 % konnte die Amazon Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,50 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Amazon Aktie. Nach einem Plus von +3,50 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 228,00, mit einem Plus von +11,44 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Obwohl sich die Amazon Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -0,74 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Amazon Aktie damit um +11,52 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,23 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +15,10 % gewonnen.

    Amazon Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,52 %
    1 Monat +8,23 %
    3 Monate -0,74 %
    1 Jahr +9,68 %
    Stand: 31.07.2026, 14:06 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Amazon Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursreaktion und Neubewertung nach den starken Q2-Zahlen: deutlich besserer Umsatz (200,6 Mrd. USD) und EPS (5,75 USD), hohe AWS-Auftragsbestände (+132 Mrd.), angehobene Capex-Prognose, Analysten-Kurszielanhebungen (z. B. Jefferies 330 USD), Folgeaufschläge der Ziele, Gewinnmitnahmen und Spekulationen auf 300€-Marke.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.

    Zur Amazon Diskussion

    Informationen zur Amazon Aktie

    Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,46 Bil. € wert.

    JPMORGAN stuft AMAZON COM INC auf 'Overweight'


    Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen zum zweiten Jahresviertel von 330 auf 365 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Wachstum der Cloud-Sparte AWS sei das stärkste seit 18 Quartalen gewesen, …

    Ist der Weg zum Rekordhoch jetzt frei?


    Die Amazon-Aktie war zuletzt mit dem Gesamtmarkt deutlich zurückgekommen. Im Vorfeld der Quartalszahlen gelang am Donnerstag aber bereits ein kräftiger Sprung nach oben. Nach der Zahlenvorlage schießt der Kurs am Freitag vorbörslich sogar um mehr als +12% in die Höhe. Wie sind die Ergebnisse einzuschätzen und sind jetzt sogar neue Rekordkurse möglich? Rekordquartal auf ganzer […] The post Amazon-Aktie: Ist der Weg zum Rekordhoch jetzt frei? first appeared on sharedeals.de.

    Dax knapp unter Rekord - Techwerte treiben positive Stimmung


    Der Dax ist am Freitag dicht unter sein Rekordhoch von Anfang Juli geklettert. Doch vor dem Sprung darüber schreckten Anleger zurück. Die Stimmung allerdings blieb positiv, vor allem angesichts einer beeindruckenden Erholung von Technologieaktien …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,11 %. Walmart notiert im Minus, mit -0,31 %. MercadoLibre notiert im Minus, mit -0,15 %. JD.com legt um +0,18 % zu Alibaba Group notiert im Plus, mit +2,57 %.

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    Ob die Amazon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amazon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Amazon

    +10,46 %
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    +61,24 %
    +564,19 %
    +327.436,23 %
    ISIN:US0231351067WKN:906866
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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