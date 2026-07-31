SK hynix Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 31.07.2026

Die SK hynix Aktie notiert aktuell bei 1.040,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +8,33 % zugelegt, was einem Anstieg von +80,00 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +14,56 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SK hynix Aktie. Nach einem Plus von +14,56 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1.040,00€, mit einem Plus von +8,33 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

SK hynix ist ein führender südkoreanischer Speicherchiphersteller (DRAM, NAND-Flash) für PCs, Server, Smartphones und Rechenzentren, stark im High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Anwendungen. Wichtige Konkurrenten sind Samsung, Micron, Kioxia und Western Digital. Stärke/USP: technologische Führungsrolle bei HBM, enge Partnerschaften mit Hyperscalern und hohe Effizienz in der Massenfertigung.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in SK hynix investiert war, konnte einen Gewinn von +38,00 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SK hynix Aktie damit um -3,27 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -33,01 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +102,94 % gewonnen.

SK hynix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,27 % 1 Monat -33,01 % 3 Monate +38,00 % 1 Jahr +102,94 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SK hynix Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 31.07.2026, 14:06 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Quartalszahlen, denen trotz positivem Ausblick ein Kursrückgang folgte wegen Hebelprodukten, Margin Calls und AI‑Unsicherheit. Diskutiert werden nachhaltige Nachfrage (Rechenzentren, Automotive, Robotik), sinkende Preise vs. höhere Volumina, Arbitrage zwischen Seoul- und Frankfurter Kurs, charttechnische Unterstützungen/Tradingzonen (600–900€) sowie hohe Volatilität und Risiken durch Großabnehmer.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SK hynix eingestellt.

Informationen zur SK hynix Aktie

Es gibt 710 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 738,25 Mrd. € wert.

Der Kospi schließt fast 18 Prozent höher, SK Hynix und Samsung springen um mehr als 20 Prozent. Aus Panik wird FOMO – so heftig wie nie zuvor.

Die KI-Euphorie ist zurückgekehrt. Starke Quartalszahlen von Amazon und Microsoft lösen heftige Kaufwelle bei Halbleiteraktien aus, vor allem bei Samsung und SK Hynix. Die asiatischen Halbleiterwerte haben am Freitag eine beeindruckende Kursrallye …

So schlagen sich die Wettbewerber von SK hynix

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,52 %. Western Digital notiert im Plus, mit +5,74 %.

SK hynix Aktie jetzt kaufen?

Ob die SK hynix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SK hynix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar