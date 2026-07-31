Apple - Aktie bricht ein -7,49 % - 31.07.2026

Die Apple Aktie ist bisher um -7,49 % auf 267,85€ gefallen. Das sind -21,70 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Apple Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,88 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,49 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Apple entwickelt Hardware, Software und Services für Consumer-Elektronik. Kernprodukte: iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods, Services (App Store, iCloud, Apple Music/TV+). Marktstellung: Premium-Anbieter mit hoher Markenstärke, stark im Smartphone- und Wearables-Segment. Wichtige Konkurrenten: Samsung, Google, Microsoft, Huawei. USP: enge Hardware-Software-Integration, Ökosystem-Bindung, starke Marke.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Apple-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +15,51 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,31 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,22 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +15,19 % gewonnen.

Apple Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,31 % 1 Monat +8,22 % 3 Monate +15,51 % 1 Jahr +46,49 %

Informationen zur Apple Aktie

Stand: 31.07.2026, 14:07 Uhr

Es gibt 15 Mrd. Apple Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,94 Bil. € wert.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 345 auf 340 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Er habe seine kurzfristigen Schätzungen für den Technologiekonzern gekappt, …

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 345 auf 340 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Er habe seine kurzfristigen Schätzungen für den Technologiekonzern gekappt, …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +11,29 %. Alphabet notiert im Plus, mit +1,78 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,06 %.

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Ob die Apple Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Apple Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.