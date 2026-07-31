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    Xiaomi Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 31.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Xiaomi Aktie bisher Verluste von -4,95 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Xiaomi Aktie.

    Besonders beachtet! - Xiaomi Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 31.07.2026
    Foto: Chen Jialiang - picture alliance/dpa/HPIC

    Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

    Wie hat sich die Xiaomi-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Xiaomi Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -4,95 % auf 3,2335. Damit verliert die Aktie -0,1685  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der Xiaomi Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,71 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 3,2335, mit einem Minus von -4,95 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Obwohl die Xiaomi Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +2,34 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Xiaomi Aktie damit um +9,19 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +34,93 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -25,89 % verloren.

    Xiaomi Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,19 %
    1 Monat +34,93 %
    3 Monate +2,34 %
    1 Jahr -45,27 %
    Stand: 31.07.2026, 14:07 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Gründe für den jüngsten Kursanstieg der Xiaomi-Aktie: Mitglieder diskutieren eine nur kleine CXMT-Beteiligung, Xiaomis Engagement in Range‑Extender‑E‑Fahrzeugen und großen Familien‑SUVs, positive Smartphone‑Absatz‑Gerüchte, Auftrieb vom Hang‑Seng und das Abwarten der Quartalszahlen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Xiaomi eingestellt.

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    Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Xiaomi

    -5,63 %
    +9,19 %
    +34,93 %
    +2,34 %
    -45,27 %
    +124,48 %
    +17,07 %
    +68,09 %
    ISIN:KYG9830T1067WKN:A2JNY1
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