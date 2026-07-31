Xiaomi Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 31.07.2026

Die Xiaomi Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -4,95 % auf 3,2335€. Damit verliert die Aktie -0,1685 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der Xiaomi Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,71 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 3,2335€, mit einem Minus von -4,95 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Obwohl die Xiaomi Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +2,34 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Xiaomi Aktie damit um +9,19 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +34,93 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -25,89 % verloren.

Xiaomi Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,19 % 1 Monat +34,93 % 3 Monate +2,34 % 1 Jahr -45,27 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 31.07.2026, 14:07 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Gründe für den jüngsten Kursanstieg der Xiaomi-Aktie: Mitglieder diskutieren eine nur kleine CXMT-Beteiligung, Xiaomis Engagement in Range‑Extender‑E‑Fahrzeugen und großen Familien‑SUVs, positive Smartphone‑Absatz‑Gerüchte, Auftrieb vom Hang‑Seng und das Abwarten der Quartalszahlen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Xiaomi eingestellt.

Informationen zur Xiaomi Aktie

Es gibt 21 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 69,64 Mrd. € wert.

Xiaomi schickt zwei neue SUVs mit Kampfpreisen und gewaltiger Reichweite ins Rennen. Doch Anleger sehen vor allem die riesige Lücke zum Jahresziel – und schicken die Aktie deutlich tiefer.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Apple, Alphabet und Co.

Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -7,58 %. Alphabet notiert im Plus, mit +1,78 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +7,08 %.

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Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.