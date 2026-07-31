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    Besonders beachtet!

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    Roblox Registered (A) Aktie verliert deutlich an Wert - 31.07.2026

    Am 31.07.2026 ist die Roblox Registered (A) Aktie, bisher, um -20,85 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Roblox Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Roblox Registered (A) Aktie verliert deutlich an Wert - 31.07.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Roblox Corporation ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Online-Gaming-Plattformen, das durch seine benutzerfreundliche Entwicklungsumgebung und die starke Community von Entwicklern und Spielern hervorsticht.

    Roblox Registered (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 31.07.2026

    Die Roblox Registered (A) Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -20,85 % auf 33,40. Damit verliert die Aktie -8,80  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Der Kursrückgang der Roblox Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,65 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -20,85 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Roblox Registered (A) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -30,42 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Roblox Registered (A) Aktie damit um -20,48 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,83 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -52,62 % verloren.

    Roblox Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -20,48 %
    1 Monat -29,83 %
    3 Monate -30,42 %
    1 Jahr -52,96 %
    Stand: 31.07.2026, 14:08 Uhr

    Informationen zur Roblox Registered (A) Aktie

    Es gibt 672 Mio. Roblox Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,43 Mrd. € wert.

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    Ob die Roblox Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Roblox Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Roblox Registered (A)

    -21,80 %
    -21,43 %
    -30,67 %
    -31,25 %
    -29,68 %
    ISIN:US7710491033WKN:A2QHVS
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